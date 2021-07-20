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Арендный шторм. Высокие цены на недвижимость "сжали" барнаульский рынок съёмного жилья

, ИА "Амител", Алёна Жукова
Аренда квартир в Барнауле за год подорожала в среднем на 12-15%
В квартире / Фото: amic.ru

В квартире / Фото: amic.ru

Количество арендных квартир в Барнауле за год резко сократилось. Всему виной – высокий спрос на покупку жилья и стремительно растущие цены, объясняют эксперты. По словам риелторов, собственники арендных площадей, заметив ажиотаж на рынке, массово выставляли их на продажу. Особенно сильно "обеднел" сегмент "молодых" новостроек – квартиры в домах, которым два-три года. Эксперты говорят: "сжатие" рынка привело к росту цен. Amic.ru поговорил со специалистами по недвижимости и узнал, как изменились арендные ставки и какие квартиры пользуются наибольшим спросом у барнаульцев.

Спрос больше, квартир меньше

Рынок арендных квартир начало "штормить" осенью 2020 года, рассказывает риелтор Евгения Панова. В октябре-ноябре продажная стоимость строящихся и вторичных квартир резко выросла, и к риелторам начали обращаться арендаторы, которых спешно выселяли.

"В конце ноября мне позвонили сразу две семьи. Они снимали квартиры в спальных кварталах в Индустриальном районе Барнаула. У обеих до окончания договора было ещё несколько месяцев (чаще всего договор аренды между собственником и квартиросъёмщиком заключают на год, – прим. ред.). Но владельцы жилья неожиданно решили его продать, объясняя это большим спросом и ростом цен. Весной обращений по поиску новых квартир стало ещё больше", – отмечает Евгения.

По словам риелтора, около 30% арендодателей из её личной базы – а это несколько десятков собственников квартир – решили продать жильё.

Большинство сдававшихся в аренду квартир находились в новых кварталах. Это были студии, одно- и двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом, мебелью – наиболее популярный у арендаторов сегмент. Найти для семей аналогичные по площади, состоянию, локации и цене варианты оказалось проблематично. 

"Все собственники говорили одно: стоимость жилья выросла на 30-40%, и они хотели бы выгодно реализовать его. Моя клиентка, с которой работаем уже несколько лет, весной продала две однокомнатные квартиры. Говорит, что стоимость каждой была на 1,2 миллиона рублей больше, чем при покупке на "котловане". Интересно, что сейчас женщина думает о том, чтобы приобрести небольшую студию и сдавать её, а остальные средства либо положить на депозит, либо направить на приобретение жилья на юге", – говорит Евгения Панова.

Риелторы предполагают, что дефицит предложений на рынке аренды сохранится и в следующем году. По мнению руководителя агентства недвижимости "Перспектива24" Дмитрия Дворядкина, владельцам квартир в домах, которые сдадут в эксплуатацию до конца года, не интересен рынок аренды.

"Сейчас съёмные квартиры расходятся очень быстро, несмотря на то, что лето. Я сдал в июле несколько студий, хотя студентов в это время в городе очень мало. Желающих много, их число не уменьшается, значит, квартир недостаточно. Инвесторы, которые приобретали долёвки, вряд ли будут сдавать квартиры, потому что сейчас наиболее благоприятное время для продажи. Когда цены начнут снижаться, вот тогда жильё лучше сдавать", – говорит эксперт.

"Подешевле, получше и поудобнее"

Из-за повышенного спроса на аренду выросли и цены. В среднем съёмные квартиры подорожали на 12-15% в сравнении с летом 2020-го, говорит Евгения Панова.

"Сейчас студии и "однушки" можно снять в Барнауле за 12-13 тысяч рублей, "двушки" – от 15 тысяч, трёхкомнатные квартиры сдаются от 20 тысяч рублей. Но это средние по городу цены. Стоимость зависит от района, например, в центре всегда выше, чем в Дальних Черёмушках, от состояния", – отмечает риелтор.

Некоторые владельцы жилья, говорят эксперты, идут на хитрость. Они выставляют квартиры по сниженным арендным ставкам, но предлагают квартиросъёмщикам отдельно оплачивать коммунальные услуги.

И речь идёт не только об электроэнергии и воде по счётчикам, но и отоплении, обслуживании лифта, домофоне – всего, что прописано в "квитке".

Однако барнаульские риелторы говорят, что пока отдельная от аренды оплата коммунальных услуг в Барнауле непопулярна.

"По "коммуналке" сложный учёт – кто-то из жильцов платит, кто-то не платит. Аренду человек стремится отдать вовремя, потому что понимает: его могут выселить. А с оплатой коммунальных услуг всегда тянет, задерживает, потом начисляются пени. У меня был опыт сдачи квартиры с оплатой коммунальных, но я ушёл от этого", – говорит Дмитрий Дворядкин.

Несмотря на то, что число арендных квартир в новых домах снизилось, барнаульцы неохотно идут в старый фонд. А если и снимают помещения в 40-летних домах, то продолжают мониторить рынок в поисках лучших вариантов. Если находят, то быстро переезжают.

"Все ищут подешевле, получше и поудобнее. Меньшим спросом пользуются старые квартиры, "хрущёвки", панельки. Вот вы снимаете помещение за 17 тысяч рублей в панельном доме в Индустриальном районе, где старые и обветшалые подъезды, лифты. А неподалёку строят новый дом. Часть квартир после сдачи ЖК продадут, а в других сделают ремонт и сдадут. Квартира в новостройке будет стоить чуть дороже, 18-19 тысяч, но с хорошим ремонтом. Естественно, вы захотите переехать. Если успеете. Ведь таких людей, которые смотрят, мониторят рынок в поисках лучших вариантов, очень много. Тут кто успел, тому повезло", – отмечает руководитель агентства недвижимости "Живи тут" Максим Шерстобитов.

Приехали, сняли, уехали

При выборе подходящего жилья барнаульцы всё чаще смотрят не только на стоимость и состояние дома, но и на "начинку" квартиры – наличие мебели и бытовой техники, отмечает Дмитрий Дворядкин. 

"Арендаторы жалуются, что везде им предлагают "голые" квартиры: ни плиты, ни стиральной машины, ни мебели. А людям хотя бы месячный платёж обеспечить, не то, что мебель и технику самостоятельно покупать. Они готовы снять оснащённую квартиру меньшей площади, чем арендовать пустые "однушки-двушки", – говорит риелтор.

Зато, отмечают эксперты, поменялось отношение арендаторов к "мультимедийному" наполнению квартиры: интернет и телевидение уже не играют решающей роли в выборе квартиры.

"Одно время всем арендаторам, кроме стандартных бытовых приборов, нужен был телевизор. Сейчас его не спрашивают и даже просят убрать, чтобы не мешался: всё равно им не пользуются. Также последние пять лет обязательно нужен был интернет, а теперь используют мобильный интернет. Это уже не разовая тенденция, а массовая. Так меняется потребительский выбор", – отмечает Дворядкин. 

За последний год изменилась и целевая аудитория арендаторов, говорят риелторы. Если несколько лет назад квартиры в Барнауле чаще всего снимали студенты и молодые семьи, то теперь – экономически активное население.

"Кажется, что, например, студии должны снимать студенты, но арендуют жители от 22-23 и до 40 лет. Они закончили вуз и ищут себя, приехали в Барнаул из районов и других регионов ради новой работы", – говорит Дмитрий Дворядкин. 

Однако, по его наблюдениям, "арендаторы-искатели" не держатся за жильё в Барнауле, и средний срок аренды в алтайской столице с каждым годом сокращается.

"Наметилась тенденция, что арендаторы уезжают в другие регионы. Они приехали в Барнаул из райцентров, попробовали свои силы, поработали. Но спустя месяц съезжают и перебираются в Новосибирск, Краснодарский край. Люди не верят, что в Барнауле можно нормально жить и зарабатывать.

Цифра

По данным сервиса объявлений Avito.ru на 19 июля 2021 года, в Барнауле в долгосрочную аренду сдают 347 квартир, посуточно – 543 объекта.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.07.2021 08:36
- гость -

предлагают квартиросъёмщикам отдельно оплачивать коммунальные услуги.
И речь идёт не только об электроэнергии и воде по счётчикам, но и отоплении, обслуживании лифта, домофоне – всего, что прописано в "квитке".

Это всё и называется "услуги ЖКХ", кто их дробит?
И почему вам не нравится слово "квитанция"? Квиток какой-то.

20.07.2021 10:02
- гость -

мда...дожили....купить квартиру люди не могут, потому, что дорого все...теперь и снять еще проблематичнее стало, ибо за сарай просят как за виллу на море....+ комуналка.....

20.07.2021 11:35
- гость -

Весь этот ажиотаж выдуманный!
Сдавал трешку около 10лет, одни мучения, более 15тыс в месяц не дают, минус ЖКХ 7-9тыс. Вот и вся прибыль. Продал!

20.07.2021 12:56
- гость -

11.35
Ну это смотря что сдавать.
Я свою однушку в центре за 35 сдаю минус 5 комуналка.

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