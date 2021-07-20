СК возбудил уголовное дело после утопления 10-летнего мальчика в алтайской реке

В Алтайском крае следователи завели уголовное дело из-за утопления 10-летнего мальчика в Рубцовском районе. Правоохранители усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьёй о причинении смерти по неосторожности, сообщают в СУ СКР по региону.

"Днём 19 июля двое несовершеннолетних детей пошли купаться на реку Алей в посёлке Берёзовка под присмотром родственницы. Во время купания мальчики решили переплыть на другой берег. В какой-то момент 10-летний мальчик скрылся под водой", – рассказали в ведомстве.

Тело ребёнка до сих пор не нашли. Следователи устанавливают все обстоятельства гибели несовершеннолетнего, расследование продолжается.

Ранее об исчезновении 10-летнего мальчика сообщали в краевой прокуратуре. В ведомстве отмечали, что ребёнок во время купания в неположенном месте исчез из вида, когда родственница отвлеклась на звонок. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку.