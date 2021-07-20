СК возбудил уголовное дело после утопления 10-летнего мальчика в алтайской реке

В Алтайском крае следователи завели уголовное дело из-за утопления 10-летнего мальчика в Рубцовском районе. Правоохранители усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьёй о причинении смерти по неосторожности, сообщают в СУ СКР по региону.
"Днём 19 июля двое несовершеннолетних детей пошли купаться на реку Алей в посёлке Берёзовка под присмотром родственницы. Во время купания мальчики решили переплыть на другой берег. В какой-то момент 10-летний мальчик скрылся под водой", – рассказали в ведомстве.
Тело ребёнка до сих пор не нашли. Следователи устанавливают все обстоятельства гибели несовершеннолетнего, расследование продолжается.
Ранее об исчезновении 10-летнего мальчика сообщали в краевой прокуратуре. В ведомстве отмечали, что ребёнок во время купания в неположенном месте исчез из вида, когда родственница отвлеклась на звонок. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку.
Комментарии
Да как это получилось?! Алей — это река, мягко говоря, не 500-метровой ширины и не 20-метровой глубины...
ну утонуть можно и в луже
Блин да в этой Алей сколько уже деток утонуло???
Пора родителям близлежащих населений начать разговаривать об опасности этой реки со своими детьми, потому как вне отпускать это не вариант, всё равно пойдут....
Виктор, есть люди кто не особо хорошо плавают, и могут переоценить свои силы а уж дети тем более.