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Новости

Порошенко пообещал за год вернуть Крым в состав Украины

, ИА "Амител"
Так он поздравил крымских татар
Фото: tvzvezda.ru

Фото: tvzvezda.ru

Бывший президент Украины Пётр Порошенко пообещал за год вернуть Крым Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление Порошенко сделал в обращении к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам.

"Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернём Крым домой", – заявил он.

Порошенко пообещал, что уже через год "в украинском Крыму коренной крымско-татарский народ свободно отметит Курбан-байрам".

Напомним, во вторник, 20 июля, мусульмане отмечают один из главных праздников в исламе – Курбан-байрам. В этот день верующие идут в мечеть на праздничную молитву и приносят в жертву животное. В чём суть Курбан-байрама – в материале amic.ru.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.07.2021 16:34
АБОРИГЕН

Согласно международного статуса он и так находится в составе Украины. Нет Петя, то что ты переодел штаны не значит что ты перестал быть засранцем.

20.07.2021 16:46
- гость -

Петя с утра хорошо принял.

20.07.2021 16:48
- гость -

оптимистичный чувак, гонит как может

20.07.2021 16:51
Агрессивная Реальность

Абориген - а Косово находится в составе Сербии, а Мальвинские острова - в составе Аргентины.....
А Гуантаномо в составе Кубы....
Да, еще вспомнить Акротири и Декелию..... чьи они ????
И ГДР твоя любимая ФРГ аннексировала без всяких демократических процедур.
Или это всё другое????

20.07.2021 16:54
- гость -

техас у мексики отнять, голандские высоты у сирии , кипр у греции - это другое, это можно

20.07.2021 16:57
Свидетель Летова

20.07.2021 16:54
- гость -

голандские высоты - это холмики высотой 5 м над уровнем моря? расположенные в Нидерландах ???

20.07.2021 17:03
- гость -

Размечтался Петя)))))))

20.07.2021 17:10
гость

и чего только не пообещают, чтобы во власть пробиться. Мёдом там что-ли намазано?

20.07.2021 17:23
гость

Мёдом там что-ли намазано?

У Димы с Вовой спроси.

20.07.2021 17:24
- гость -

20.07.2021 16:57
Свидетель Летова

аха

20.07.2021 17:25
- гость -

Абориген,ты космополит;ты Россию,мать Родину свою не любишь...

20.07.2021 17:37
- гость -

20.07.2021 17:25
- гость -
Вы когда-нибудь поймёте, что лучшая борьба с троллями- игнор? Он будет срать, пока вы на него реагируете.

20.07.2021 17:41
агрессивной маньке

Абориген - а Косово находится в составе Сербии, а Мальвинские острова - в составе Аргентины.....
А Гуантаномо в составе Кубы....
Да, еще вспомнить Акротири и Декелию..... чьи они ????
И ГДР твоя любимая ФРГ аннексировала без всяких демократических процедур.


Косово никто не аннексировал - это независимое государство, пусть и не всеми признанное. Мальвинские, вернее Фолклендские острова принадлежали и принадлежат Британии, а сунувшаяся туда со своими эсминцами Аргентина заслуженно отхватила по соплям в 1982м. Гуантанамо - военная база США на территории Кубы. Точно такая же как был Севастополь на территории Украины, зачем ты ее приплел вообще? ГДР никто не аннексировал, было объединение двух частей единой Германии, разделенной ненадолго Сталиным. Обтекай историк. Твои истории - просто пук в тишину.

20.07.2021 17:48
тю!

Верните Аляску!!!!

20.07.2021 18:59
Свидетель Летова

20.07.2021 17:41

Враг страны детектед....

Между прочим Сталин был против разделения Германии. ГДР провозгласили только после провозглашения ФРГ из англо-американской и французской оккупационных зон. Учи историю, пендосовский подсосник!

20.07.2021 21:56
- гость -

Петя, проснись, вы и так его уже нам вернули!

21.07.2021 00:02
- гость -

Интересно какой у Петро план?

21.07.2021 08:40
гость

в украинском Крыму коренной крымско-татарский народ

Крымские татары раньше всегда набеги на Украину делали, потому что она у края страны

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