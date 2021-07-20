Порошенко пообещал за год вернуть Крым в состав Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко пообещал за год вернуть Крым Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление Порошенко сделал в обращении к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам.

"Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернём Крым домой", – заявил он.

Порошенко пообещал, что уже через год "в украинском Крыму коренной крымско-татарский народ свободно отметит Курбан-байрам".

Напомним, во вторник, 20 июля, мусульмане отмечают один из главных праздников в исламе – Курбан-байрам. В этот день верующие идут в мечеть на праздничную молитву и приносят в жертву животное. В чём суть Курбан-байрама – в материале amic.ru.