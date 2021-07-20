Порошенко пообещал за год вернуть Крым в состав Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко пообещал за год вернуть Крым Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Заявление Порошенко сделал в обращении к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам.
"Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернём Крым домой", – заявил он.
Порошенко пообещал, что уже через год "в украинском Крыму коренной крымско-татарский народ свободно отметит Курбан-байрам".
Напомним, во вторник, 20 июля, мусульмане отмечают один из главных праздников в исламе – Курбан-байрам. В этот день верующие идут в мечеть на праздничную молитву и приносят в жертву животное. В чём суть Курбан-байрама – в материале amic.ru.
Комментарии
Согласно международного статуса он и так находится в составе Украины. Нет Петя, то что ты переодел штаны не значит что ты перестал быть засранцем.
Петя с утра хорошо принял.
оптимистичный чувак, гонит как может
Абориген - а Косово находится в составе Сербии, а Мальвинские острова - в составе Аргентины.....
А Гуантаномо в составе Кубы....
Да, еще вспомнить Акротири и Декелию..... чьи они ????
И ГДР твоя любимая ФРГ аннексировала без всяких демократических процедур.
Или это всё другое????
техас у мексики отнять, голандские высоты у сирии , кипр у греции - это другое, это можно
20.07.2021 16:54
- гость -
голандские высоты - это холмики высотой 5 м над уровнем моря? расположенные в Нидерландах ???
Размечтался Петя)))))))
и чего только не пообещают, чтобы во власть пробиться. Мёдом там что-ли намазано?
Мёдом там что-ли намазано?
У Димы с Вовой спроси.
20.07.2021 16:57
Свидетель Летова
аха
Абориген,ты космополит;ты Россию,мать Родину свою не любишь...
20.07.2021 17:25
- гость -
Вы когда-нибудь поймёте, что лучшая борьба с троллями- игнор? Он будет срать, пока вы на него реагируете.
Абориген - а Косово находится в составе Сербии, а Мальвинские острова - в составе Аргентины.....
А Гуантаномо в составе Кубы....
Да, еще вспомнить Акротири и Декелию..... чьи они ????
И ГДР твоя любимая ФРГ аннексировала без всяких демократических процедур.
Косово никто не аннексировал - это независимое государство, пусть и не всеми признанное. Мальвинские, вернее Фолклендские острова принадлежали и принадлежат Британии, а сунувшаяся туда со своими эсминцами Аргентина заслуженно отхватила по соплям в 1982м. Гуантанамо - военная база США на территории Кубы. Точно такая же как был Севастополь на территории Украины, зачем ты ее приплел вообще? ГДР никто не аннексировал, было объединение двух частей единой Германии, разделенной ненадолго Сталиным. Обтекай историк. Твои истории - просто пук в тишину.
Верните Аляску!!!!
20.07.2021 17:41
Враг страны детектед....
Между прочим Сталин был против разделения Германии. ГДР провозгласили только после провозглашения ФРГ из англо-американской и французской оккупационных зон. Учи историю, пендосовский подсосник!
Петя, проснись, вы и так его уже нам вернули!
Интересно какой у Петро план?
в украинском Крыму коренной крымско-татарский народ
Крымские татары раньше всегда набеги на Украину делали, потому что она у края страны