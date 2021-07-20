В СК опровергли признание подозреваемого в убийстве барнаульского участкового

В Следственном комитете по Алтайскому краю опровергли данные издания Life о признательных показаниях подозреваемого в убийстве барнаульского участкового. Об этом пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на сообщение СУ СКР по региону.

"Официально сообщаем, что информация <…> не соответствует действительности", – сказано в сообщении ведомства.

Там отметили, что до настоящего времени подозреваемый не даёт признательных показаний. Его держат под стражей и он не общается ни с кем, кроме следователя. А потому изложенная им точка зрения журналистам Life – "это фейковая информация, направленная на введение в заблуждение граждан, а также дискредитирующая личность погибшего сотрудника полиции", отметили в Следственном комитете.

Ранее издание Life сообщило, что 57-летний подозреваемый в убийстве участкового возле барнаульского посёлка Гоньба якобы признался в расправе над ним. Кроме того, портал со ссылкой на некий источник назвал месть за пытки мотивом предполагаемого убийцы, а также рассказал, что бывший зэк якобы стрелял в правоохранителя. Однако эта информация изначально противоречила официальной: по данным СК, у погибшего полицейского обнаружили колото-резаное ранение шеи, а не огнестрельное.

Напомним, в Барнауле 15 июля нашли обгорелый труп участкового рядом с его сожжённой служебной машиной. Правоохранитель не вернулся с задания накануне вечером, а на его поиски подняли всю полицию города. Почти сразу после обнаружения тела задержали и подозреваемого: им оказался поднадзорный, к которому участковый поехал на выезд.