СМИ: подозреваемый в убийстве участкового под Барнаулом признался в преступлении

UPD: Следственный комитет России по Алтайскому краю опроверг информацию, распространяемую порталом Life. По словам представителей ведомства, подозреваемый отрицает свою вину.

Подозреваемый в убийстве участкового возле барнаульского посёлка Гоньба признался в расправе над ним. Об этом пишет Life со ссылкой на источник.

Объясняя свои мотивы, 57-летний бывший зэк рассказал, что с детства ненавидел полицейских за издевательства с их стороны. Задержанный также отметил, что в феврале участковый с напарником якобы вывозили его в безлюдное место, надевали на голову пакет и избивали для "перевоспитания".

14 июля участковый приехал вручать повестку и напомнил рецидивисту о том случае. После этого мужчина решил отомстить: взял самодельное ружьё, попросил полицейского подвезти до дороги и выстрелил в него по пути, выбросив затем оружие в поле, утверждает источник издания.

Напомним, 15 июля в Барнауле нашли обгорелый труп участкового рядом с его сожжённой служебной машиной. При этом, по данным СК, у участкового было колото-резаное ранение шеи, а не огнестрельное, как утверждает источник Life.

Почти сразу после обнаружения тела задержали и подозреваемого – им оказался поднадзорный, к которому участковый поехал на выезд. При обыске дома у него нашли окровавленную одежду и спички. Мужчину заключили под стражу. Свою вину, как утверждают в СК, он не признаёт.