СМИ: подозреваемый в убийстве участкового под Барнаулом признался в преступлении

UPD: Следственный комитет России по Алтайскому краю опроверг информацию, распространяемую порталом Life. По словам представителей ведомства, подозреваемый отрицает свою вину.
Подозреваемый в убийстве участкового возле барнаульского посёлка Гоньба признался в расправе над ним. Об этом пишет Life со ссылкой на источник.
Объясняя свои мотивы, 57-летний бывший зэк рассказал, что с детства ненавидел полицейских за издевательства с их стороны. Задержанный также отметил, что в феврале участковый с напарником якобы вывозили его в безлюдное место, надевали на голову пакет и избивали для "перевоспитания".
14 июля участковый приехал вручать повестку и напомнил рецидивисту о том случае. После этого мужчина решил отомстить: взял самодельное ружьё, попросил полицейского подвезти до дороги и выстрелил в него по пути, выбросив затем оружие в поле, утверждает источник издания.
Напомним, 15 июля в Барнауле нашли обгорелый труп участкового рядом с его сожжённой служебной машиной. При этом, по данным СК, у участкового было колото-резаное ранение шеи, а не огнестрельное, как утверждает источник Life.
Почти сразу после обнаружения тела задержали и подозреваемого – им оказался поднадзорный, к которому участковый поехал на выезд. При обыске дома у него нашли окровавленную одежду и спички. Мужчину заключили под стражу. Свою вину, как утверждают в СК, он не признаёт.
Комментарии
Вчерашняя рана от шампура уже не канает? Бред несёт "источник"!
надевали на голову пакет и избивали для "перевоспитания".
Сегодняшнее "признание" тоже после пакета произошло?
А мужик терпеливый- с детства хотел убить милиционера какого-нибудь,но до 57 лет всё случай не представлялся.
Бред какой-то...
И где ружье? Нашли? Без ружья не верю
Правоохранители полагают, что подозреваемый нанёс участковому удар шампуром в шею.
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Теперь ружье, а на суде гранатомет будет?
Щас деду дадут бесплатного адвоката и он в убийстве Кеннеди признается
Всё,известили что лифа дезу опубликовала. Мужик не сознался и ружья самодельного не было.
Когда же наконец начнут закрывать СМИ и интернет-порталы за откровенную ложь?