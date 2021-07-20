Ольга Бузова продолжит выступать во МХАТе

Певица и телеведущая Ольга Бузова продлила контракт с Московским художественным академическим театром имени М. Горького ещё на один сезон. Она будет играть роль в спектакле "Чудесный грузин", сообщает "Культуромания".
В постановке Бузова исполняет роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая знакома с Иосифом Сталиным. Спектакли с участием певицы можно будет увидеть 17 и 18 сентября.
Напомним, что Ольга Бузова один раз уже сыграла в спектакле. Художественный руководитель театра Эдуард Бояков, комментируя приглашение Ольги Бузовой на роль, заявил, что театр искал "человека из массовой культуры", но и "хайп" сыграл свою роль при выборе актрисы.
Комментарии
Оля молодец. Удачи. На завистников вн мания не обращай.
как Сердюков вычистил авгиевы конюшни в МО, так она перетряхнет все театральные подмостки и очистит путь новому Театру
Пропал театр.
А может это закономерность? Артисты потянулись во власть, участвуют в политике, агитируют за власть, снимаются в рекламе... Кто то должен нести народу "прекрасное и вечное"!
давайте ей звание НАРОДНОЙ дадим
деградация полномасштабная.. очень жаль... дьявол рулит... в одном ряду Бузова, ЛГБТ, трансы и прочий беспредел..
Эффект Стрейзанд. Легковозбудимые невротики своими стонами рекламу ей и делают.