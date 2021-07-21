Lexus протаранил ограждение в центре Барнаула

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о ДТП в центре города. Авария произошла на оживлённом перекрёстке.

Lexus протаранил ограждение на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Советской. По словам очевидцев, водитель иномарки пытался уйти от столкновения, но врезался в металлическую конструкцию.

В результате ДТП внедорожник получил небольшие повреждения. Пострадавших в столкновении нет. Движение автомобилей на участке затруднено.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что трое детей пострадали в страшном ДТП на бийской трассе. Ещё три человека погибли.