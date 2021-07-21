Lexus протаранил ограждение в центре Барнаула

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о ДТП в центре города. Авария произошла на оживлённом перекрёстке.
Lexus протаранил ограждение на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Советской. По словам очевидцев, водитель иномарки пытался уйти от столкновения, но врезался в металлическую конструкцию.
В результате ДТП внедорожник получил небольшие повреждения. Пострадавших в столкновении нет. Движение автомобилей на участке затруднено.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что трое детей пострадали в страшном ДТП на бийской трассе. Ещё три человека погибли.
Комментарии
не смог уйти от профи на грузовике
Грузовичёк походу решил резко перестроится, ну и перестроился в лексус. Там на перекрёстке левый ряд всё время ждёт повернуть на лево на советскую, до водилы грузовичка походу это слишком поздно дошло.
Кто-то забыл про зеркала
21.07.2021 10:05
АБОРИГЕН
Наверное водитель лексуса! У меня недавно был случай. Крузак начал перестроение с крайней левой полосы в правую, через средний ряд. Я ехал в среднем и еле успел нажать на тормоз. Водитель крузака сказал, что мне надо в зеркала смотреть... он же включил поворотник, а следовательно я должен притормозить и его пропустить!
Я был в шоке от такого интерпретирования правил ПДД!
Сегодня смотреть важно в смотфон.
21.07.2021 13:49
- гость -
Почти у каждого первого водителя дорогого внедорожника подобная симптоматика. Понимание того что их машина это такой же набор из говна и палок к ним приходит зачастую слишком поздно.
Водитель крузака сказал, что мне надо в зеркала смотреть... он же включил поворотник, а следовательно я должен притормозить и его пропустить!
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интересная версия. всегда считал, что предметы в зеркалах находятся сзади, а не спереди машины