Около 290 семей в Павловском районе получают выплаты в связи с рождением первенца

В Алтайском крае реализуют федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография". Благодаря чему семьи, в которых родился первый ребёнок, могут получить ежемесячную денежную выплату.

В 2021 году её размер составляет 10 611 рублей, пишет пресс-служба регионального правительства. В Павловском районе Алтайского края выплату получают почти 290 семей.

Более подробная информация о мерах социальной поддержки для семей Алтайского края, в которых родился первенец, представлена на сайте ведомства.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать привитым от коронавируса пенсионерам пособия. Письмо с соответствующей просьбой политик направил главе Минтруда России Антону Котякову.