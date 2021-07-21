В Алтайском крае приостановили производство гречки

Алтайские производители гречки столкнулись с проблемами сбыта, а часть из них даже остановила работу. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на начальника регионального управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Большакова.

"Напряжённость рынка гречневой крупы сегодня существует, потому что экспорта гречки сегодня нет – он закрыт до 31 августа, а на российском рынке производится ровно столько, сколько потребляется. Каждое предприятие сейчас работает, исходя из наличия сбыта: есть сбыт – оно работает, нет – не работает", – сказал Большаков.

Он также отметил, что лето – это период для ремонта оборудования на предприятиях. Некоторые из них могли закрыться по этой причине.

Коммерческий директор ООО "Производственная компания "Сибиряк" Евгений Помещиков отметил, что из-за проблем со сбытом в регионе остановились около 40% предприятий.

Напомним, что экспорт гречихи, гречневой крупы и гречневого зерна временно запретил Минсельхоз России. С 5 июня по 31 августа продавать их за рубеж будет нельзя.