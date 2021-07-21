В Алтайском крае приостановили производство гречки

Алтайские производители гречки столкнулись с проблемами сбыта, а часть из них даже остановила работу. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на начальника регионального управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Большакова.
"Напряжённость рынка гречневой крупы сегодня существует, потому что экспорта гречки сегодня нет – он закрыт до 31 августа, а на российском рынке производится ровно столько, сколько потребляется. Каждое предприятие сейчас работает, исходя из наличия сбыта: есть сбыт – оно работает, нет – не работает", – сказал Большаков.
Он также отметил, что лето – это период для ремонта оборудования на предприятиях. Некоторые из них могли закрыться по этой причине.
Коммерческий директор ООО "Производственная компания "Сибиряк" Евгений Помещиков отметил, что из-за проблем со сбытом в регионе остановились около 40% предприятий.
Напомним, что экспорт гречихи, гречневой крупы и гречневого зерна временно запретил Минсельхоз России. С 5 июня по 31 августа продавать их за рубеж будет нельзя.
Комментарии
Понизьте цены — люди про запас сметут
Щас-с!!!!!!!!!!!
Уже и без всяких хитрых уловок - экспорта нет, значит и гречки не будет!
Так сейчас и не сезон продаж гречки))) Как рас с 1 сентября сезон активных продаж наступит)))) И смысл закрывать экспорт в не сезон?
на российском рынке производится ровно столько, сколько потребляется
Ну так произведите больше, снизится цена, будет больше потребителей. От цены то тоже зависит, сколько я у вас гречки куплю. Если дорого, куплю рис или еще что. А дешево, куплю гречки побольше
В марий-ке по писят свободно. У нас гречку кто-то есть килограммами?
Семья из трех человек, хватает на месяц пакета.
В марий-ке по писят свободно.
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за 50 - она там сорная, низкого качества.
Семья из трех человек, хватает на месяц пакета.
все разные семьи, у нас раз в неделю греча идет и на гарнир, на супы, котлеты
так что не умничайте
Мария Ра- дорогие бутики колониальныхъ товаровъ.
В особенности это замечаешь, когда видишь их винную полку- недоброкачественная бурда из испанского, украинского и молдавского "балка" с водой, сахаром и лимонкой по диким ценам, как за настоящее вино... ау, вредители! Не может сидр отечественный помойного генеза стоить 250 рублей за бутылку! Прогуляйтесь до Ярче, он там по 150!
Вы хоть морды от своих кадок подымайте!
21.07.2021 15:35
- гость -
В марий-ке по писят свободно.
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за 50 - она там сорная, низкого качества.
Ну если для вас это низкого качества, тогда я молчу. Покупайте отборную за 100, только на вкус это тоже самое.
Закрыли экспорт потому что цены на внутреннем рынке задрали до неприличия, ведь на экспорт дороже. И что сделали производители? перестали производить!
а это спровоцирует новый скачок цен.
Отсутствие государственного регулирования это ж о = п а
Ничего вам рынок не отрегулирует.
А если продавать нельзя значит своим надо наценить, вчера ещё заметила цена 139 рублей
Сырье закончилось в АК, то что официалы говорят, это вранье для успокоения масс.
21.07.2021 16:35
Друк
Алтайский край мировой лидер по выпуску гречки, ты хоть бы что-то прочитал, прежде чем нести.
на вес в Марийке за 69р хороша гречка-не фасовка.
Вначале тусуют цены ежедневно, а затем повышает вся цепочка сбыта.
Нам не хватает пол пакетика на месяц.
Семья средняя, не скажу что есть нечего. Картошка ещё не выросла))
Так что снижение и ещё раз снижение розничных цен.
Чего не коснись- подрожало в связи с мировыми ценами. Всегда ржу у телевизора когда глава Российского центробанка рассказывает ,что для удержания инфляции в пределах коридора 4% они увеличивают ставку. Корону сними. Как ставка Российского регулятора влияит на мировые цены?
Ну если для вас это низкого качества, тогда я молчу. Покупайте отборную за 100, только на вкус это тоже самое.
Пардоньте, а это не Вам сельдь за 50 по вкусу как сайра?