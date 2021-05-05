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Каши не сваришь. Зачем ввели запрет на экспорт гречки и ждёт ли Россию дефицит?

, ИА "Амител"
Эксперты не уверены, что цены на крупу удастся сдержать
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Экспорт гречихи, гречневой крупы и гречневого зерна временно запретил Минсельхоз России. С 5 июня по 31 августа продавать их за рубеж будет нельзя, пишет "Российская газета". В ведомстве пояснили, что пошли на такой шаг, чтобы "сохранить необходимые объёмы гречихи внутри страны и не допустить резких колебаний цен на крупу". Но эксперты опасаются, что решение может только ухудшить ситуацию. Почему ввели запрет, как это скажется на ценах и ждать ли нам дефицита – в материале amic.ru.

1
Почему пришлось запретить экспорт гречихи?
В целях продовольственной безопасности, следует из документа. В Минсельхозе объяснили, что с ноября 2020 года экспорт российской гречихи в другие страны значительно вырос "на фоне сложившейся мировой конъюнктуры". По данным "Ведомостей", с начала сезона (с сентября 2020 года) из страны вывезли около 220 тыс. тонн гречихи и гречки: почти четверть от всего объёма производства.

Растущие поставки за границу привели к дисбалансу: российским заводам стало не хватать гречихи. Об этом "Ведомостям" рассказал исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков. Из-за слухов о грядущем дефиците ретейлеры предупредили об очередном повышении цен.

Поэтому в Минсельхозе решили ограничить экспорт: чтобы сдержать цены и сохранить крупу для внутреннего рынка.

"В целях обеспечения продовольственной безопасности правительство РФ постановляет: <...> установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров по перечню <...>", – говорится в документе.

В приложении указаны конкретные товары, которые нельзя продавать за рубеж: гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное.

2
Почему гречку стали больше продавать за рубеж?
Во-первых, потому что спрос на продукцию в ряде стран резко вырос. В основном российскую гречку везут в Китай, Японию и страны бывшего СССР, пишут "Ведомости".

А во-вторых, цена на гречку в последнее время растет взрывными темпами. В конце апреля, по данным издания, 1 кг крупы оптом стоил 70 руб.: на 36% больше, чем в сентябре 2020 года. Это даже выше пиковых цен весны 2020 года, когда спрос на гречку резко взлетел из-за пандемии.

3
Получается, в стране уже не хватает гречки?

Пока хватает, уверяют в Министерстве сельского хозяйства. Благо, зерна в прошлом году собрали много. Урожай гречихи в 2020 году стал рекордным: 893 тыс. тонн продукта.

"Текущие объёмы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп", – следует из официального сообщения Минсельхоза.

Помимо временного запрета на экспорт, ведомство планирует расширить посевные площади гречихи в 2021 году. Это позволит увеличить объёмы производства и сформировать сырьевую базу для переработчиков.

3
Тогда почему эксперты опасаются?

Некоторые уверены, что с запретом на вывоз желания сеять гречку у аграриев поубавится. Например, так считает руководитель международного направления в Национальном Органическом Союзе (НОС) Илья Калеткин.

"Любой запрет психологически действует на сельхозпроизводителя так, что он просто посчитает рискованным выращивать культуру, и это может привести к обратному эффекту. Чем больше запретов, тем больше беспокойств для сельхозпроизводителя. Это слишком сиюминутная мера, для того чтобы быть правильной", – объяснил он изданию ura.ru.

По его мнению, краткосрочный эффект от запрета будет: цены стабилизируются. Но потом, уверен Калеткин, риск дефицита станет ещё больше. Посевные площади уменьшатся, а цена на гречку снова поползёт вверх.

4
Так что в итоге будет с ценами?

Этого пока никто не знает. Замминистра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин уверен, что оснований повышать цену из-за дефицита гречихи нет. Об этом он рассказал на заседании оперативного штаба в Минсельхозе России 29 апреля. Напомним, Алтайский край – основной производитель гречки в стране.

При этом в краевом Минсельхозе отметили, что на цену могут влиять не только аграрии, но и торговые сети. Мол, ретейлеры внутри страны тоже начинают повышать цены, когда объявляют тендеры на закупку крупы.

5
А Алтайскому краю гречки хватит?

По словам Халина, вполне. По оперативным данным, сейчас в регионе есть 203 тысячи тонн запасов гречихи. И это при том, что за месяц в Алтайском крае перерабатывают не больше 30-35 тысяч тонн.

Таким образом, гречихи "с лихвой" хватит до начала нового уборочного сезона, сообщили в Минсельхозе Алтайского края.

Между тем в этом году аграрии намерены нарастить посевные площади гречихи на 24 тысячи гектаров. И общий клин в 2021 году составит около 500 тысяч гектаров, подсчитали в краевом ведомстве.

Вот только данные эти Минсельхоз привёл ещё до того, как экспорт крупы попал под запрет. И будут ли фермеры теперь наращивать посевы гречихи, если за рубеж её не продать, пока остаётся неясным.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

5.05.2021 14:47
- гость -

Наши бизнесмены в погоне за прибылями все продадут азиатам, а страну без еды оставят.

5.05.2021 15:06
гость

только запрещать и не пущать, на большее ума не хватает

5.05.2021 15:17
- гость -

Зачем ввели запрет на экспорт гречки и ждет ли Россию дефицит

смотря какой
если дифицит гречки - то нет, поднимут цену в 2-3 раза и будут полки ломится от гречки
если дифицит денег у населения - то таки да...

5.05.2021 15:18
Гостю

Гостю Такая работа у бизнесменов - погоня за прибылью О народе заботятся другие

5.05.2021 15:24
- гость -

5.05.2021 15:18
Гостю

хто?? хто заботится о народе?
я что то пропустил..

5.05.2021 15:36
Друк

Откуда такие данные? Урожай в прошлом году был небольшой, Во-первых площадей засняли меньше, Во-вторых урожайность была невысокая, про запасы в 200 т. тонн бред свой кобылы.

5.05.2021 15:38
гость

сфифт закрыт.

5.05.2021 15:54
- гость -

5.05.2021 15:24
- гость -
Райсобес, это его дело.Еще волонтеры, если Вы не ходячий,доставщики пиццы, если проголодался и т.д., и т.п..

5.05.2021 16:42
- гость -

5.05.2021 15:54
- гость -

откуда при капитализме райсобес????
вы живете прошлым

5.05.2021 16:43
- гость -

5.05.2021 16:42
- гость -
А как сейчас называется эта контора?

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