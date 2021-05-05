Каши не сваришь. Зачем ввели запрет на экспорт гречки и ждёт ли Россию дефицит?

Экспорт гречихи, гречневой крупы и гречневого зерна временно запретил Минсельхоз России. С 5 июня по 31 августа продавать их за рубеж будет нельзя, пишет "Российская газета". В ведомстве пояснили, что пошли на такой шаг, чтобы "сохранить необходимые объёмы гречихи внутри страны и не допустить резких колебаний цен на крупу". Но эксперты опасаются, что решение может только ухудшить ситуацию. Почему ввели запрет, как это скажется на ценах и ждать ли нам дефицита – в материале amic.ru.
Растущие поставки за границу привели к дисбалансу: российским заводам стало не хватать гречихи. Об этом "Ведомостям" рассказал исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков. Из-за слухов о грядущем дефиците ретейлеры предупредили об очередном повышении цен.
Поэтому в Минсельхозе решили ограничить экспорт: чтобы сдержать цены и сохранить крупу для внутреннего рынка.
"В целях обеспечения продовольственной безопасности правительство РФ постановляет: <...> установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров по перечню <...>", – говорится в документе.
В приложении указаны конкретные товары, которые нельзя продавать за рубеж: гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное.
А во-вторых, цена на гречку в последнее время растет взрывными темпами. В конце апреля, по данным издания, 1 кг крупы оптом стоил 70 руб.: на 36% больше, чем в сентябре 2020 года. Это даже выше пиковых цен весны 2020 года, когда спрос на гречку резко взлетел из-за пандемии.
Пока хватает, уверяют в Министерстве сельского хозяйства. Благо, зерна в прошлом году собрали много. Урожай гречихи в 2020 году стал рекордным: 893 тыс. тонн продукта.
"Текущие объёмы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп", – следует из официального сообщения Минсельхоза.
Помимо временного запрета на экспорт, ведомство планирует расширить посевные площади гречихи в 2021 году. Это позволит увеличить объёмы производства и сформировать сырьевую базу для переработчиков.
Некоторые уверены, что с запретом на вывоз желания сеять гречку у аграриев поубавится. Например, так считает руководитель международного направления в Национальном Органическом Союзе (НОС) Илья Калеткин.
"Любой запрет психологически действует на сельхозпроизводителя так, что он просто посчитает рискованным выращивать культуру, и это может привести к обратному эффекту. Чем больше запретов, тем больше беспокойств для сельхозпроизводителя. Это слишком сиюминутная мера, для того чтобы быть правильной", – объяснил он изданию ura.ru.
По его мнению, краткосрочный эффект от запрета будет: цены стабилизируются. Но потом, уверен Калеткин, риск дефицита станет ещё больше. Посевные площади уменьшатся, а цена на гречку снова поползёт вверх.
Этого пока никто не знает. Замминистра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин уверен, что оснований повышать цену из-за дефицита гречихи нет. Об этом он рассказал на заседании оперативного штаба в Минсельхозе России 29 апреля. Напомним, Алтайский край – основной производитель гречки в стране.
При этом в краевом Минсельхозе отметили, что на цену могут влиять не только аграрии, но и торговые сети. Мол, ретейлеры внутри страны тоже начинают повышать цены, когда объявляют тендеры на закупку крупы.
По словам Халина, вполне. По оперативным данным, сейчас в регионе есть 203 тысячи тонн запасов гречихи. И это при том, что за месяц в Алтайском крае перерабатывают не больше 30-35 тысяч тонн.
Таким образом, гречихи "с лихвой" хватит до начала нового уборочного сезона, сообщили в Минсельхозе Алтайского края.
Между тем в этом году аграрии намерены нарастить посевные площади гречихи на 24 тысячи гектаров. И общий клин в 2021 году составит около 500 тысяч гектаров, подсчитали в краевом ведомстве.
Вот только данные эти Минсельхоз привёл ещё до того, как экспорт крупы попал под запрет. И будут ли фермеры теперь наращивать посевы гречихи, если за рубеж её не продать, пока остаётся неясным.
Комментарии
Наши бизнесмены в погоне за прибылями все продадут азиатам, а страну без еды оставят.
только запрещать и не пущать, на большее ума не хватает
Зачем ввели запрет на экспорт гречки и ждет ли Россию дефицит
смотря какой
если дифицит гречки - то нет, поднимут цену в 2-3 раза и будут полки ломится от гречки
если дифицит денег у населения - то таки да...
Гостю Такая работа у бизнесменов - погоня за прибылью О народе заботятся другие
5.05.2021 15:18
Гостю
хто?? хто заботится о народе?
я что то пропустил..
Откуда такие данные? Урожай в прошлом году был небольшой, Во-первых площадей засняли меньше, Во-вторых урожайность была невысокая, про запасы в 200 т. тонн бред свой кобылы.
сфифт закрыт.
5.05.2021 15:24
- гость -
Райсобес, это его дело.Еще волонтеры, если Вы не ходячий,доставщики пиццы, если проголодался и т.д., и т.п..
5.05.2021 15:54
- гость -
откуда при капитализме райсобес????
вы живете прошлым
5.05.2021 16:42
- гость -
А как сейчас называется эта контора?