ДК Моторостроителей продали бизнесмену, скупающему недвижимость в Барнауле

Предприниматель Антон Переверзев купил здание ДК Моторостроителей. Об этом сообщает "Коммерсант".
"Алтайский предприниматель Антон Переверзев купил на торгах за 50,3 млн рублей здание Дворца культуры в Барнауле, принадлежавшее ранее заводу", – сказано в сообщении.
Напомним, что первый аукцион был назначен на 5 апреля, однако он не состоялся: желающих приобрести недвижимость не нашлось.
Второй аукцион наметили на 24 мая, снизив цену на 15,4 млн рублей: с прежних 154,2 млн до 138,8 млн. И снова никто не попытался купить объект.
Ранее сообщалось, что малоизвестная фирма выкупила на торгах исторический особняк – Дом купца Шадрина в Барнауле. Ранее там располагался ресторан "Русский чай".
Комментарии
Ну а сам моторный завод продали за 150 млн рублей, причем изначально имущество выставляли за 435,2 млн.Продали московскому холдингу с кипрскими корнями.
Страну продали, а вы о заводах.
Помещение ушло с молотка за 50,3 миллиона рублей
- авторам надо определиться, идет ли речь о помещении в здании ДК или о самом ДК