Серьёзный пожар произошёл в садоводстве на территории Барнаула

Очевидцы в сообществе Barnaul22 рассказали о серьёзном пожаре на территории СНТ "Дружба". Дым от него виден в разных точках города.

По словам очевидцев, от огня пострадали две бани и садовый туалет. Рядом с местом возгорания расположено несколько деревянных домов.

На месте происшествия работают пожарные. Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что серьёзный пожар произошёл в бийском посёлке Сорокино вечером 18 июля. Загорелись надворные постройки.

Огонь мог перекинуться на припаркованные рядом автомобили, но неравнодушные местные жители спасли владельцев от уничтожения имущества, откатив транспортные средства на безопасное расстояние.