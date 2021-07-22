Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко, которую 19 июля назначили куратором СФО от правительства, пожалуй, лучшая кандидатура из всех заместителей Михаила Мишустина "для командировки" в Сибирь. Однако большое количество существующих в округе проблем может помешать реализовать наработки и задумки вице-премьера, считают эксперты. Какое наследство досталось Абрамченко и не замкнёт ли она на себе ещё и функции давно отсутствующего в СФО полпреда, разбирался amic.ru.

Чёрное небо и незаконные рубки

Виктория Абрамченко тесно связана с Сибирью: она родилась в Хакасии, которая на тот момент входила в состав Красноярского края, окончила Красноярский государственный аграрный университет. В должности вице-премьера работает с начала 2020 года, курируя направления недропользования и лесного хозяйства, и в этом статусе неоднократно посещала СФО. Например, в конце июня в ходе визита в Красноярск пообещала, что жители почувствуют заметное улучшение качества воздуха к 2024 году. В первую очередь, речь шла об эффекте от модернизации алюминиевых заводов в Красноярске, Иркутске, Братске и Новокузнецке. Кроме того, под её контролем находятся экологические работы вокруг Байкала: удаление ртути на заводе "Усольехимпром" и ликвидация отходов БЦБК.

Логика назначения вице-премьера Виктории Абрамченко в Сибирский федеральный округ в первую очередь связана с её происхождением и сферой курируемых вопросов в правительстве, напоминает политолог Илья Гращенков. Выбор был между несколькими претендентами. В их числе – Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко. Оба они, как и Абрамченко, считаются людьми премьер-министра Михаила Мишустина.

"Нынешнее распределение округов между вице-премьерами оптимально. В том смысле, что из всех заместителей главы правительства куратор в лице Абрамченко – наилучший вариант для Сибири", – рассуждает политолог Сергей Асеев.

Абрамченко было отдано предпочтение перед другими кандидатами в силу того, что округ лидирует по уровню и количеству природоохранных и экологических проблем, включая катастрофу в Усолье-Сибирском, массовую незаконную вырубку лесов, нарастающие масштабы лесных пожаров и "чёрное небо" ряда сибирских городов. Всё это – вотчина вице-премьера. Уроженка Хакасии имеет шансы избавиться от негативного шлейфа, который тянется за ней со времён руководства Росреестром. Это, несомненно, будет стимулировать Абрамченко в новой роли, полагает Гращенков. При этом не стоит забывать, что СФО – наиболее сложный округ в силу национально-экономических различий регионов, плюс ко всему здесь так и не назначили полпреда после ухода Сергея Меняйло в апреле 2021 года на должность врио губернатора Северной Осетии.

"Новые управленческие принципы вкупе с информационными методами контроля экономики станут серьёзным испытанием для вице-премьера на фоне жёсткой конкуренции и борьбы за ресурсы", – отмечает политтехнолог Константин Лукин.

Из минусов нового куратора – тесные связи с представителями элиты ряда сибирских регионов, а также не слишком впечатляющие результаты кураторства лесопромышленных разработок и постановки на учёт объектов недвижимости в Федеральный реестр (в бытность главой Росреестра не слишком успешно справилась с задачей по переводу в электронный вид информационной системы ЕГРН). Для неё подобное назначение может стать шансом избавиться от перспектив изменения своего служебного статуса, проще говоря – возможной отставки, предполагает Гращенков.

Добиться баланса между экологией и развитием

Между тем сама Виктория Абрамченко уже сформулировала задачи, которые она будет решать в должности куратора СФО. На первом месте из них – экология. "Сейчас предстоит детально погрузиться в проблемы каждого региона. В ближайшее время обсудим с губернаторами текущие вопросы и новые задачи социально-экономического развития. Но, конечно, продолжим работу по экологической повестке", – написала Абрамченко у себя в Instagram.

По оценке вице-премьера, в Сибири особенно актуален вопрос ликвидации мусорных свалок, проблема создания инфраструктуры для обращения с отходами разного класса. Также предстоит решить задачи по снижению вредных выбросов в атмосферу и реабилитации водных объектов.

Ещё одно ключевое направление, на которое куратор СФО обратила внимание, – это недропользование и реализация реформы лесного комплекса. "При этом мы должны добиться баланса экологически стабильной обстановки и технологического развития", – особо подчеркнула Абрамченко.

В то же время политолог Асеев уверен, что кураторство Абрамченко будет сложным и полным противоречий. "Надо понимать, что вопросы экономического развития и экологии находятся в некотором противодействии друг с другом. Найти между ними оптимальный баланс для Сибири будет первой важной задачей для Абрамченко в новом статусе", – резюмировал он.

Губернаторы внакладе не останутся

Эксперты считают, что практически каждый из десяти губернаторов СФО может получить те или иные преференции с назначением Виктории Абрамченко. Особенно актуально это может быть для сельхозрегионов, в том числе Алтайского края, и тех территорий, где существуют экологические проблемы (Красноярский край).

"Одним из бенефициаров от кураторства вице-премьера станет губернатор Красноярского края Александр Усс. Во время недавнего визита Абрамченко в Красноярск Усс получил возможность обсудить проблемные места в своём регионе и был благосклонно выслушан, – указывает Гращенков. – К выгодоприобретателям можно отнести и главу Кузбасса Сергея Цивилева. Он активно развивает региональную экологическую повестку и получает соответствующие задачи от президента России Владимира Путина".

Понятно, что понадобится некоторое время для отработки механизмов взаимодействия между вице-премьером и губернаторами. Не исключено, что Абрамченко и десять её подведомственных глав регионов соберутся на форуме технологического развития "Технопром" в Новосибирске в конце августа. Здесь куратор лично сможет обозначить направления работы на ближайшие месяцы, предполагает Асеев.

Рассуждения вице-премьера на недавнем совещании о росте цен на "борщевой набор" дают надежду губернатору Алтайского края Виктору Томенко на то, что сельскохозяйственные бонусы можно будет лоббировать на федеральном уровне. Сама Абрамченко среди интересных ей тем также обозначила недропользование и реформу лесного хозяйства. Это в первую очередь касается красноярского губернатора Усса и главы Иркутской области Игоря Кобзева, указывает политтехнолог Лукин.

Правда, сами губернаторы признают, что не совсем осознают, как на практике будет выглядеть взаимодействие с новым куратором. Так, глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что пока не понимает принцип взаимодействия с вице-премьером и надеется, что контакты глав регионов с другими федеральными чиновниками не ограничат.

"Честно говоря, пока непонятен механизм. Пока мы взаимодействуем со всеми вице-премьерами, с каждым по своему профилю. Наверное, так и будет продолжаться. Я надеюсь, что никто не ограничит контакты губернаторов с вице-премьерами вне зависимости от того, являются они кураторами или нет", – заявил накануне новосибирским журналистам Травников.

А нужен ли полпред при таком кураторе?

Назначение вице-премьеров – практика далеко не новая. Можно вспомнить удачный пример Юрия Трутнева. Он – одновременно вице-премьер правительства, полпред в Дальневосточном федеральном округе, а также куратор Арктики. Нынешнее распределение ролей призвано выделить ответственных за крупные денежные потоки, уходящие в регионы. В отличие от полпредов, которые больше курируют политику, вице-премьеры будут контролировать финресурс и насаждать собственные компетенции (Хуснуллин – строительство, Чернышенко – цифровизацию, Абрамченко – экологию и т.д.) на вверенной территории, считает Гращенков.

Назначение Абрамченко любопытно ещё и потому, что сейчас у СФО нет своего полпреда. В этом плане новый куратор в какой-то мере может взять на себя и часть функций от представителя президента. Распоряжение о распределении полномочий между вице-премьерами де-факто сделало ненужным институт полномочных представителей президента в федеральных округах. Такой вывод следует после изучения нового функционала для зампредов: комплексное социально-экономическое развитие вверенных территорий, реализация национальных проектов и государственных программ, предоставление финансовой помощи, считает политолог Асеев. Фактически дублируются привычные полномочия полпредов, которых воспринимали как промежуточное звено между субъектом РФ и Москвой, как местом принятия решений, уточняет эксперт.

"Появление института кураторов федеральных округов неслучайно. Уже несколько лет прослеживается тенденция на увеличение контролирующих органов (АСИ, ЦУР, полпредства и спецслужбы), теперь они пополнились и вице-премьерами. Очевидно, что Кремлю нужна объективная информация с мест, причём не в масштабе отдельных регионов, а в масштабе "пространственного развития", – предполагает Гращенков.

Наделение Виктории Абрамченко дополнительными полномочиями не будет означать отказ от поиска нового полпреда президента в СФО. "Целесообразнее всё же порознь. Хотя не отрицаю того, что есть нормальная эволюция политической системы и со временем структура госуправления может закономерно измениться", – считает Лукин. Он не исключил перенос "кейса Трутнева" и на СФО.

Теперь, похоже, найдено соломоново решение: полпреды остаются где были, а кураторами развития регионов становятся вице-премьеры. Однако для живущих в регионах не изменится ровным счётом ничего, заключает Илья Гращенков.