СМИ: Михаил Мишустин назначит вице-премьеров кураторами федеральных округов

Премьер-министр России Михаил Мишустин определил вице-премьеров в качестве кураторов федеральных округов страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в правительстве.

Согласно распоряжению, вице-премьеры будут нести ответственность за социально-экономическое развитие регионов во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

Так, куратором Сибирского федерального округа станет Виктория Абрамченко, отвечающая в правительстве за недропользование, лесное хозяйство и экологию. Источники считают, она сможет комплексно подойти к решению вопроса сохранения экологического баланса в Сибири.

За Центральный федеральный округ будет отвечать Дмитрий Григоренко, ответственной за Северо-Западный федеральный округ назначат Татьяну Голикову, а куратором Дальнего Востока останется Юрий Трутнев.

Уральский федеральный округ будет курировать Юрий Борисов, отвечающий в кабмине за промышленность и оборонный комплекс, а ответственным за Северный Кавказ станет вице-премьер по ТЭКу Александр Новак.

Марат Хуснуллин будет отвечать за Южный федеральный округ, а Дмитрий Чернышенко, отвечающий за цифровую трансформацию, инновации и технологическое развитие, станет куратором Приволжского федерального округа.