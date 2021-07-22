Алтайский край получит почти 1,9 млрд рублей в поддержку здравоохранения

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому Алтайский край получит 1,897 млрд рублей в поддержку системы здравоохранения региона. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

В общей сложности в регионы направят 85 млрд рублей на эти цели.

"Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь", – подчеркнул Мишустин.

Как следует из пояснительной записки, это поможет своевременно оказывать медпомощь пациентам с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медицинские учреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы для борьбы с коронавирусом.

Ранее Мишустин подписал постановление о выделении регионам более 1,8 млрд рублей на реализацию программы "Чистый воздух".

Средства направят на строительство, ремонт и реконструкцию троллейбусных линий, трамвайных путей, депо, теплотрасс и систем горячего водоснабжения для перевода жителей частных домов на централизованное теплоснабжение, а также на строительство и реконструкцию газопроводов и распределительных сетей для подключения к ним жилых домов и промышленных предприятий.