СУСК предъявил рецидивисту обвинение в убийстве участкового и раскрыл детали преступления

Следователи предъявили 57-летнему жителю краевой столицы обвинение в убийстве участкового уполномоченного отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по Барнаулу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Действия ранее судимого мужчины квалифицировали по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка").
Правоохранители выяснили, что 14 июля участковый отправился на служебном автомобиле для осуществления профессиональной деятельности и не вернулся ни в отдел, ни домой.
"Реализуя умысел на убийство из мести, злоумышленник попросил полицейского подвезти его до проезжей части, предварительно взяв с собой оружие, – уточнили в ведомстве. – Находясь на заднем сиденье автомобиля, рецидивист произвёл прицельный выстрел в голову стража порядка, причинив раны не совместимые с жизнью".
После этого он поджёг погибшего сотрудника правоохранительных органов и его служебный транспорт. Сгоревший патрульный автомобиль и тело полицейского нашли днём 15 июля в посёлке Гоньба. Подозреваемого задержали по горячим следам.
Напомним, обвиняемый пять лет провёл в тюрьме за убийство, совершённое в 1993 году при превышении пределов самообороны, а также за кражу. А в 2004 году ему дали ещё восемь лет лишения свободы за то, что он до смерти избил женщину.
Комментарии
А как же рана от удара шампуром в шею? Затянулась? Версия резко поменялась. А как же одежда в крови? От выстрела кровью испачкался?
То шампуром, то выстрелил.
То спички, то шампур, теперь стрельба...
Вам то что с этого, олухи?
Дело расследовано,а виновен или нет-это неважно.Сначала выстрелил в голову,а потом добил ударом шампура в шею.