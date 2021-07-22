СУСК предъявил рецидивисту обвинение в убийстве участкового и раскрыл детали преступления

Следователи предъявили 57-летнему жителю краевой столицы обвинение в убийстве участкового уполномоченного отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по Барнаулу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Действия ранее судимого мужчины квалифицировали по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка").

Правоохранители выяснили, что 14 июля участковый отправился на служебном автомобиле для осуществления профессиональной деятельности и не вернулся ни в отдел, ни домой.

"Реализуя умысел на убийство из мести, злоумышленник попросил полицейского подвезти его до проезжей части, предварительно взяв с собой оружие, – уточнили в ведомстве. – Находясь на заднем сиденье автомобиля, рецидивист произвёл прицельный выстрел в голову стража порядка, причинив раны не совместимые с жизнью".

После этого он поджёг погибшего сотрудника правоохранительных органов и его служебный транспорт. Сгоревший патрульный автомобиль и тело полицейского нашли днём 15 июля в посёлке Гоньба. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Напомним, обвиняемый пять лет провёл в тюрьме за убийство, совершённое в 1993 году при превышении пределов самообороны, а также за кражу. А в 2004 году ему дали ещё восемь лет лишения свободы за то, что он до смерти избил женщину.