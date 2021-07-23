Власти России проработают вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Главы Минтруда, Минфина и Минэкономразвития России – Антон Котяков, Антон Силуанов и Максим Решетников – решат вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
"Котякову, Силуанову и Решетникову дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года", – уточнил инсайдер.
Напомним, закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с 2016 года.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам министра, пенсии являются "компенсациями за утраченный заработок", которые не положены в том случае, если "заработок не утрачен".
Силуанов отметил, что в последние годы заработная плата раст`т в среднем быстрее темпов инфляции, а потому индексировать выплаты работающим пенсионерам не совсем справедливо.
Комментарии
Шо?! Опять?!
Страшно становится когда власть хочет сделать что то хорошее для народа.
Нормальный процесс: путинисты расширяют суверенитет в кредитно-финансовой системе страны, а компрадоры-подпиндосники типа Силуянова, за которыми вся мощь коллективного Запада и транснациональных банкстеров, этому сопростивляются. Шаг за шагом Путин отжимает бабло у банкиров для народа. Но пока всё идёт с переменным успехом.
При чем тут подпиндосники?
"В США пенсия зависит от доходов, с которых платились налоги. Размер заработной платы напрямую влияет на уровень пенсии.
Средний размер пенсии - 1400 долларов, максимальный — 2700 долларов. Минимальная - 750 долларов (для тех, кто не работал)."
главное, перед выборами пообещать
23.07.2021 12:08
гость
Тоже об этом подумала. Но боюсь, что после выборов скажут, вопрос проработали, но средств на это не нашли.
Кто-то кому-то наказ давал РЕШИТЬ этот вопрос да конца ноября 2020 года. И что? Сентябрь на носу.