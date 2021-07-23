Власти России проработают вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

Главы Минтруда, Минфина и Минэкономразвития России – Антон Котяков, Антон Силуанов и Максим Решетников – решат вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

"Котякову, Силуанову и Решетникову дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года", – уточнил инсайдер.

Напомним, закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с 2016 года.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам. По словам министра, пенсии являются "компенсациями за утраченный заработок", которые не положены в том случае, если "заработок не утрачен".

Силуанов отметил, что в последние годы заработная плата раст`т в среднем быстрее темпов инфляции, а потому индексировать выплаты работающим пенсионерам не совсем справедливо.