Финансист предрёк крах доллара как господствующей валюты

Доллар сохраняет позиции ключевой валюты, но в будущем он утратит мировое господство, прогнозирует начальник отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Его слова приводит агентство "Прайм".
"Стоит принять факт того, что господство одного государства на мировой финансовой арене не сможет длиться вечно, и, вероятнее всего, в ближайшие десятилетия ключевой мировой валютой станет юань – многие государства видят в нём достойную альтернативу американской валюте", – заявил Коган.
В качестве одного из ключевых аргументов он привёл поведение властей США, которые развязали торговую войну с Китаем и Европой. По его оценке, Соединенные Штаты "чувствуют угрозу от других государств и стараются приложить максимум усилий, чтобы продлить своё господство".
Ещё одним фактором, свидетельствующим о грядущих изменениях, Коган назвал увеличение оборота торговли в других национальных валютах.
Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин заявил, что с учётом нынешних реалий, когда многие границы закрыты, а волатильность на валютном рынке снижена, не стоит зацикливаться на курсе при покупке валюты, существенной выгоды это всё равно не даст.
При этом Бабин советует избегать экстремальных колебаний курса, как это было в 2014-м или 2016 годах. Если же закупаться валютой планомерно, то даже убыточную сделку компенсирует более прибыльная.
Комментарии
прогнозирует начальник отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган
Китайский товарисч)
У них там походу все склады забиты такими одноклеточными экспердами.
У них, у китайских товарисчей)
всё серьёзно-обвал будет и,видимо,скоро.
поведение властей США, которые развязали торговую войну с Китаем
Потому что Китай врет, что у него всего 78 зараженных за сутки и экономика опять работает
Что будет с бумажными деньгами - никто не знает.
Но я на всякий случай на прошлой неделе прикупил себе очередного Сеятеля (не памятник на пл. Октября, другого, золотого).
В долгосрочной перспективе уж точно не обесценится.
Ну и запас ювелирных изделий увеличиваю (естественно, не из сетей "со скиджками", естественно, без камней)
Еще недвигу можно прикупить
Он молодой, наверное, эксперт, иначе бы помнил, что этой новости лет 100.
Очередной клоун громко пукнул, чтобы привлечь к себе внимание. Глядишь должность хорошую предложат в правительстве
Пока сильные мира сего держать заработанное "непосильным трудом" в бумажках с президентами, доллар будет мерилом благосостояния. "Кидать" самих себя никто не будет.
ну да, ну да, так прямо владельцы денег и отдадут свою свласть китайцам
какая наивность
100 лет Коммунистической партии Китая. Она тогда и не думала, что через 100 лет какой-нибудь эксперт такое скажет
однажды америка простит всем свои 30 триллионов внешнего долга, 80 триллионов внутреннего долга.
весь вопрос в том у кого они заняли такие деньжища?
и вот тогда появится новая нефиатная а электронная валюта для всего мира....
и в какой то первый момент новая валюта будет обеспечена золотом.
23.07.2021 12:39
она
Хорошая идея, ФРС частный банк, с него и спрашивайте, а США вводят новую валюты "амеро". )))
23.07.2021 12:43
- гость -
не так важно как будет называться новая валюта.
смотрим статистику золотых запасов у стран, лидер по прежнему США,
хотя может это и ложь.
23.07.2021 12:28
гость
Еще недвигу можно прикупить
Есть мнение что пузырь надут.
Ну и если брать, то не в Барнауле.
Отсюда все валят.
однажды америка простит всем свои 30 триллионов внешнего долга
Зачем америке прощать всем свои 30 триллионов внешнего долга, у нее их никто не просит. Наоборот, она может еще акций на 30 триллионов выпустить и их купят. Такая сейчас интересная финансовая система, в ней законы инфляции по отношению к доллару не работают
23.07.2021 12:44
- гость -
не так важно как будет называться новая валюта.
смотрим статистику золотых запасов у стран, лидер по прежнему США,
хотя может это и ложь.
Может кто то попробует с ревизией в Форт Нокс зайти. А говорить можно что угодно. Я богатый, золота много, а слитки из вольфрама.
Бреттон-Вудская система трещит по швам
Из нашего ЦБ информация
В июне в ФНБ добавлено 340 тонн золота
Меня поражает аудитория АМИКа)
Они и вирусологи знатные, и в экономике шарят на уровне нобелевских лауреатов)
Абориген - вообще уникум, он и про городское благоустройство залечить может, и в международных отношениях сечёт как Полиграф Полиграфыч!
Тут к нему на подмогу гражданочка "она" присоединилась) про нефиатные валюты вкинула)
Ухххх, агонь, а не баба)) А сисьге какого номера, если не секрет?)
23.07.2021 12:53
- гость -
Семенович рядом со мной -мышь))
23.07.2021 12:59
- гость -
Мышь серогорбая?)
Нормальные у меня титьки. Детской ладошкой накрываются полностью.
вот вас прет, извращенцы))
я про экономику тут лью уже лет 5, слава богу, заметили...
уже стало доходить до некоторых, рямо прогресс ....
23.07.2021 12:53
- гость -
От бедности и не таким еще умным станешь. Особенно русский ум пытлив до вопроса почему в такой бедной стране мы живем как бичи?
Меня поражает аудитория АМИКа)
Они и вирусологи знатные, и в экономике шарят
Может поэтому и обстановка с короной в 3 раза хуже, чем в Новосибе. Там лохи, им сказали привиться, они пошли привились. А у нас не такие, сначала надо разобраться, кто с этого бабки имеет, может тут Путин замешан? Может китайские товарисчи?
почему в такой бедной стране мы живем как бичи?
Ну так страна бедная
Меня поражает аудитория АМИКа)
Они и вирусологи знатные, и в экономике шарят на уровне нобелевских лауреатов)
а надо чтобы были все запуганные и не могли сами мыслить?
Верить на слово, что говорит ТВ зомби?
а надо чтобы были все запуганные и не могли сами мыслить?
Верить на слово, что говорит ТВ зомби?
Как в Новосибе, там всех запугали, болеют мало
шо,опять америке кранты??
Болезни людей связаны в перую очередь с плохим питанием и негативным психическим восприятием. На алтае это сильнее выражено, Нск побогаче, там нет ощущения вымирания "деревни".
Болезни людей связаны в перую очередь с плохим питанием и негативным психическим восприятием
А от плохого питания и психического негатива интеллект людей увеличивается. В Нск побогаче, там люди потупее
12-24,
вам скажут:" эти бумажки оставьте себе-они больше не нужны"- в обменниках...
Америке кранты могут настать, когда мы об этом и не узнаем. Могут раньше. А при неудачном раскладе могут и всему миру кранты настать. Не надо про это думать, лишь бы это хрень с короной быстрей закончилась
я думаю,наш рублик золотой готовят на нашей территории-скоро узнаем.