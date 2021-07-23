Финансист предрёк крах доллара как господствующей валюты

Доллар сохраняет позиции ключевой валюты, но в будущем он утратит мировое господство, прогнозирует начальник отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Его слова приводит агентство "Прайм".

"Стоит принять факт того, что господство одного государства на мировой финансовой арене не сможет длиться вечно, и, вероятнее всего, в ближайшие десятилетия ключевой мировой валютой станет юань – многие государства видят в нём достойную альтернативу американской валюте", – заявил Коган.

В качестве одного из ключевых аргументов он привёл поведение властей США, которые развязали торговую войну с Китаем и Европой. По его оценке, Соединенные Штаты "чувствуют угрозу от других государств и стараются приложить максимум усилий, чтобы продлить своё господство".

Ещё одним фактором, свидетельствующим о грядущих изменениях, Коган назвал увеличение оборота торговли в других национальных валютах.

Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин заявил, что с учётом нынешних реалий, когда многие границы закрыты, а волатильность на валютном рынке снижена, не стоит зацикливаться на курсе при покупке валюты, существенной выгоды это всё равно не даст.

При этом Бабин советует избегать экстремальных колебаний курса, как это было в 2014-м или 2016 годах. Если же закупаться валютой планомерно, то даже убыточную сделку компенсирует более прибыльная.