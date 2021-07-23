Минимальная зарплата вырастет на 825 рублей в 2022 году в России

В России предложили повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 6,4% в 2022 году. В таком случае минимальная зарплата вырастет на 825 рублей – до 13 617 рублей, пишет "Российская газета".
13 617 рублей – это 42% от медианной зарплаты за 2020 год, тогда она составляла 32 422 рубля, отмечает издание. Соотношение МРОТ и медианной зарплаты пересматривают как минимум раз в пять лет.
Проект федерального закона, устанавливающего МРОТ на следующий год, Российская трехсторонняя комиссия рассмотрит 23 июля.
Напомним, в 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля. По сравнению с 2020 годом он вырос на 5,46% – тогда этот показатель был на уровне 12 130 рублей. При этом в январе 2021 года правительство изменило порядок исчисления показателя – больше он не привязан к прожиточному минимуму и высчитывается исходя из медианной зарплаты.
Комментарии
Чтоб вы сами жили на эту минималку. черти чиновские.
На цельных 10$!!! "Достойно" на двадцатом году восседания на троне. Прямо экономический "прорыв".
Многие не понимают: мрот увеличивают каждому на копейки, соответственно и собираемость налогов со всех на ярды
МРОТ сегодня умножить на 10, получим сегодняшний МРОТ. И куда эти 800 р да ещё и со следующего года...... Виноваты и гос дума и правительство в том, что забывали 20 лет повышать на инфляцию даже!!!!
23.07.2021 12:41
krash
Чтоб вы сами жили на эту минималку. черти чиновские.
Россияне доели последних "ежей"?
1. За первые 6 месяцев россияне купили 870 749 новых машин, что на 36,9% больше, чем в 2020 году.
2. За первые 6 месяцев выдано 936 тыс. ипотечных кредитов на 2,69 трлн рублей. По сравнению с первым полугодием 2020 года выдача выросла на 44% количественном выражении и на 74% в денежном.
3. За первые 6 месяцев средний чек покупок через Систему быстрых платежей у розничных клиентов увеличился более чем в три раза и достиг 4352 руб. по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
в слове МРОТ давно пора заменить О на Ё