Минимальная зарплата вырастет на 825 рублей в 2022 году в России

В России предложили повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 6,4% в 2022 году. В таком случае минимальная зарплата вырастет на 825 рублей – до 13 617 рублей, пишет "Российская газета".

13 617 рублей – это 42% от медианной зарплаты за 2020 год, тогда она составляла 32 422 рубля, отмечает издание. Соотношение МРОТ и медианной зарплаты пересматривают как минимум раз в пять лет.

Проект федерального закона, устанавливающего МРОТ на следующий год, Российская трехсторонняя комиссия рассмотрит 23 июля.

Напомним, в 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля. По сравнению с 2020 годом он вырос на 5,46% – тогда этот показатель был на уровне 12 130 рублей. При этом в январе 2021 года правительство изменило порядок исчисления показателя – больше он не привязан к прожиточному минимуму и высчитывается исходя из медианной зарплаты.