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Новый МРОТ к нам мчится. Что изменится в жизни россиян с 1 января 2021 года

, ИА "Амител"
А еще мчатся новые цены, пенсии и налоги

Традиционно январь – самый богатый на нововведения месяц. Пока мы приглядываем за гусем в духовке и ждем новогоднего обращения президента, нас поджидают первые новые законы 2021 года. Правда, кардинально ничего не изменится: денег, конечно, россияне будут получать больше, но и цены в магазинах тоже вырастут. Впрочем, все как всегда. О самых значимых нововведениях – в материале amic.ru.

1
Пенсии и материнский капитал увеличатся

Правда, ничего нового в этом нет: социальные выплаты индексируют каждый год. С января маткапитал вырастет на 3,7% – ровно на процент инфляции. А потому денег родители будут получать больше, но всю эту прибавку "съест" стоимость товаров в магазинах.

Так, за первого ребенка в 2021 году будут выплачивать 483 881 рубль (и даже 83 копейки сверху!). Раньше размер выплаты составлял 466 617 рублей.

За второго ребенка теперь будут доплачивать не 150 тысяч рублей, а 155 550 рублей.

Если за первого ребенка вы маткапитал еще не получали, то при рождении второго теперь сможете рассчитывать на 639 432 рубля от государства. В общем, рожать станет еще выгоднее. А там, глядишь, и новая внезапная детская выплата от президента появится. В правительстве подсчитали, что в 2021 году на маткапитал смогут рассчитывать около 1,2 млн семей.

Пенсии для неработающих тоже вырастут. Индексация составит 6,3% – пусть и не намного, но больше инфляции. В правительстве посчитали, что в среднем пенсия в стране вырастет на тысячу рублей. Звучит неплохо, но в расчет брали среднюю пенсию по стране: в 2020 году она составляла 16 400 рублей, а в следующем будет 17 443 рубля. Естественно, если пенсия у вас меньше, то и прибавка будет скромнее.

Кстати, пенсии инвалидам и ветеранам боевых действий повысят чуть позже – с 1 февраля. Размер индексации составит 3,8%.

2
Новые МРОТ и прожиточный минимум

В новый год – с новым МРОТ. В России с 2021 года кардинально изменят систему расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Раньше его считали исходя из потребительской корзины – минимального набора товаров и услуг, который необходим каждому.

Теперь за основу возьмут медианные показатели: МРОТ будут высчитывать исходя из медианной зарплаты, а прожиточный минимум – медианного дохода. Медиана – это та отметка, меньше и больше которой получает одинаковое количество жителей России.

Например, медианная зарплата у нас сейчас – 30 457 рублей. МРОТ в 2020 году составит 42% от этой суммы – 12 792 рубля. Медианный доход в России – 26 365 рублей, а потому прожиточный минимум в 2021 году будет равен 11 653 рублям (44,2% от медианы).

Таким образом, МРОТ в России с января вырастет сразу на 5,5%. И, кстати, впервые в современной истории страны превысит размер прожиточного минимума. Теперь заживем.

3
Для богатых НДФЛ станет дороже

Справедливости в России с января станет чуть больше: примерно на 2%. Налог на доходы физических лиц постепенно начнут превращать в прогрессивную шкалу. Это когда богатые платят больше налогов, чем бедные.

Так, с 2021 года НДФЛ для тех, чей доход превышает 5 млн рублей в год, составит 15%. А все остальные, как и прежде, будут отдавать государству 13% своих доходов.

Кстати, вырученные с доходов богатых россиян деньги правительство планирует направлять на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Об этом рассказывал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Так что справедливости, на самом деле, станет даже больше, чем на 2%.

Позаботились власти и о тех россиянах, которые зарабатывают не так много, но могут получить за год больше 5 млн после продажи квартиры или машины или получения страховки. Разовые денежные поступления учитывать не будут, а НДФЛ останется на уровне 13%.

4
ЕНВД уходит в прошлое

Единый налог на вмененный доход перестанет существовать с 1 января 2021 года. А потому предприниматели вынуждены переходить на другие налоговые режимы.

Основные альтернативы: упрощенная система налогообложения (УСН) и патентная система налогообложения (ПСН). Сельхозпроизводители также смогут перейти на единый сельскохозяйственный налог (ЕСН). Не стоит забывать и о налоге для самозанятых, который в 2020 году стал доступен и в Алтайском крае.

В общем, каждому предпринимателю нужно выбрать ту систему, при которой его налоговая нагрузка не станет больше (или станет не намного больше). Хуже будет тем, кто так и не выберет новый режим: таких бизнесменов переведут на общую систему налогообложения (ОСН). И тогда платить точно придется намного больше.

5
Обязательная маркировка одежды

К системе "Честный знак" с 1 января подключат и товары легкой промышленности. Теперь всю одежду еще на производстве будут маркировать: присваивать уникальный QR-код. По этой отметке товар можно будет отследить от конвейера до покупателя.

Ну а все немаркированные кофточки (и другую одежду) с 1 января продавать будет нельзя. Для покупателей, кстати, "Честный знак" – штука удобная. Можно скачать официальное приложение, отсканировать QR-код на футболке и узнать, где, когда и из чего она сделана. Более того, в приложении даже будет запись, если одежду уже кто-то покупал до вас, но вернул назад в магазин.

К легкой промышленности законодатели отнесли одежду из натуральной и композиционной кожи, женский трикотаж машинного и ручного вязания, а также пальто, плащи и куртки. Кстати, постельное белье тоже попало в систему "Честный знак".

Тем временем обязательной маркировке в стране подлежит уже немало товаров: табачные изделия, шубы, обувь, лекарства, парфюмерия, фототехника, а также шины и покрышки.

6
Бумажные трудовые – всё (или нет) 

Бумажные трудовые книжки, как власти и обещали нам год назад, уйдут в прошлое. По крайней мере, так задумали власти (но что-то пошло не так). Ровно год назад в России появились электронные трудовые книжки. Но перейти на них россиянам предложили добровольно.

До 31 декабря 2020 года (а это уже завтра) каждый должен был определиться с форматом, в котором будет вестись его трудовая. Россиянам объяснили, что электронная трудовая – то же самое, что и бумажная, которую при этом нельзя потерять.

Но людей это пока не убедило: в Алтайском крае на электронный формат перешли всего 13% жителей, рассказали в декабре в управлении по труду и занятости. В других регионах, кстати, ситуация не сильно отличается. А потому большинство трудовых книжек в стране продолжат вести в привычном формате.

А вот молодым людям, которые впервые устраиваются на работу, выбора не дают. С 1 января 2021 года им будут заводить только электронные трудовые книжки.

7
Сигареты и алкоголь подорожают

Жизнь россиян в 2021 году точно станет здоровее. Хотя бы потому, что у некоторых просто больше не будет столько денег, чтобы покупать сигареты. С 2021 года акцизы на табачную продукцию вырастут сразу на 20%. Такое решение еще в октябре приняли в Минфине.

Сейчас действующая ставка в России – 1996 рублей за одну тысячу сигарет. Но уже с января она вырастет до 2356 рублей. Чтобы было понятнее: сейчас средняя стоимость пачки сигарет – 120 рублей. С 2021 года ее цена увеличится до 140 рублей сразу.

Не забыли законодатели и о новых устройствах: вейпы и электронные сигареты тоже подорожают. Акцизы на них повысят с 50 до 60 рублей за одно устройство.

Кстати, табачные производители решением недовольны: они уверены, что власти смогли бы собрать больше налогов, если бы повысили акцизы на 4% (как и планировалось изначально). По их мнению, россияне теперь станут чаще покупать контрафактные сигареты, которые вообще никаким налогом не облагаются.

А вот алкоголь подорожает не так сильно – примерно на 4%. Так, минимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литра составит 243 рубля вместо нынешних 230 рублей. Стоимость бутылки коньяка повысят с 433 рублей до 446 рублей. Меньше всего подорожает шампанское: самая дешевая бутылка объемом 0,75 литра будет стоить 169 рублей – на 5 рублей больше, чем сейчас.

8
А что еще изменится в январе?
А это уже зависит от вас. Кто знает, возможно, вас ждет новая работа, большая прибыль или даже любовь. Впереди Новый год, а значит, самое время загадывать желания, отдыхать и копить силы, для того чтобы эти желания реализовать. Ну а если вам не терпится узнать, что ждет лично вас в 2021-м году, можете почитать гороскоп. Главное – не забывайте упорно трудиться, чтобы все эти прогнозы сбылись.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

30.12.2020 10:58
- гость -

мрот... 173$.... рабство.

30.12.2020 11:25
- гость -

ждем новогоднего обращения президента

Да большая часть населения уже ждёт что этого обращения не будет, по причине болезни или смерти.

30.12.2020 11:27
- гость -

на 3,7% – ровно на процент инфляции

Поганые лжецы! Пусть на цены в магазине взглянут. Они за год около 20% добавили, а инфляция 3,7%.

30.12.2020 11:52
- гость -

Мрот минимум лет на 10 отстает от цен.

30.12.2020 12:02
almas

"Что изменится в жизни россиян с 1 января 2021 года"

Пока наблюдаем, смотрим, вот видео из Нигерии
" Массовый голод в Нигерии из-за коронавирусных ограничений. В стране штурмуют склады с едой "

в Нигерии разыгрывается очередной акт драмы этого года. Там начался массовый голод на фоне второй волны коронавируса. После того как цифра заболевших за сутки 17 декабря побила рекорд - правительство страны опубликовало новые ограничения. Среди них - запрет на работу крупной компании поставщика продуктов. Люди ринулись захватывать склады с продовольствием, толпы ходят по улицам в поисках еды.

30.12.2020 12:18
- гость -

30.12.2020 11:27
- гость -
Пусть на цены в магазине взглянут. Они за год около 20% добавили, а инфляция 3,7%.

Может, и правда, инфляция (разбухание денежной массы) составила 3%) Рубль подешевел, цены выросли, но вот именно инфляция небольшая ))))))

30.12.2020 12:21
гость

От принятого МРОТ россияне буквально мрут.
Из года в год ничего не изменилось.
Только усложеный расчет во всем.
Изощряется власть во всех отраслях.
Простой человек как может крутиться и это всё называется переход на новый уровень жизни...
.

30.12.2020 13:09
almas

"Что изменится в жизни россиян с 1 января 2021 года"

Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей.Такие учреждения будут создаваться на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве. По мнению законодателей, ночь в вытрезвителе может стоить в среднем 1,5 тысячи рублей, при этом цену будет устанавливать каждый регион.

По улицам будет опасно ходить, а не дай бог, если вышел на протест - трезвый, пьяный , а пофиг, нам заработать на тебе надо, потом можешь в суд подать. А летом то, летом, позволишь себе кружочку-другую пивка, милости просим к нам в вытрезвитель, так у выхода из пивной караулить и будут....опять же, если недоволен, то милости просим в суд, опять же за свои деньги...и что, докажешь, что был трезв? У них, частников, все схвачено...

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