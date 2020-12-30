Новый МРОТ к нам мчится. Что изменится в жизни россиян с 1 января 2021 года

Пенсии и материнский капитал увеличатся

Правда, ничего нового в этом нет: социальные выплаты индексируют каждый год. С января маткапитал вырастет на 3,7% – ровно на процент инфляции. А потому денег родители будут получать больше, но всю эту прибавку "съест" стоимость товаров в магазинах.

Так, за первого ребенка в 2021 году будут выплачивать 483 881 рубль (и даже 83 копейки сверху!). Раньше размер выплаты составлял 466 617 рублей.

За второго ребенка теперь будут доплачивать не 150 тысяч рублей, а 155 550 рублей.

Если за первого ребенка вы маткапитал еще не получали, то при рождении второго теперь сможете рассчитывать на 639 432 рубля от государства. В общем, рожать станет еще выгоднее. А там, глядишь, и новая внезапная детская выплата от президента появится. В правительстве подсчитали, что в 2021 году на маткапитал смогут рассчитывать около 1,2 млн семей.

Пенсии для неработающих тоже вырастут. Индексация составит 6,3% – пусть и не намного, но больше инфляции. В правительстве посчитали, что в среднем пенсия в стране вырастет на тысячу рублей. Звучит неплохо, но в расчет брали среднюю пенсию по стране: в 2020 году она составляла 16 400 рублей, а в следующем будет 17 443 рубля. Естественно, если пенсия у вас меньше, то и прибавка будет скромнее.

Кстати, пенсии инвалидам и ветеранам боевых действий повысят чуть позже – с 1 февраля. Размер индексации составит 3,8%.