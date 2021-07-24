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Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу

, ИА "Амител"
Он будет совмещать работу в ФК "Ростов" и национальной команде

Валерий Карпин назначен новым главным тренером сборной России по футболу. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

Контракт рассчитан до конца 2021 года с возможностью дальнейшего продления. При этом Карпин будет совмещать работу в национальной команде с постом главного тренера в футбольном клубе "Ростов".

"Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России, — прокомментировал назначение президент РФС Александр Дюков. — После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе "Ростов". Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять".

Новый наставник сборной России поблагодарил РФС за оказанное доверие. Он подчеркнул, что вызов в сборную – это одновременно большая честь и высокая оценка работы. По его словам, в настоящий момент главная задача – пройти отбор на ЧМ-2022 в Катаре.

Валерию Карпину 52 года. В качестве главного тренера успел поработить в московском "Спартаке", с которым дважды брал серебряные медали чемпионата России, испанской "Мальорке", армавирском "Торпедо". С нынешней командой ФК "Ростов" занял девятое место в завершившемся сезоне Премьер-Лиги чемпионата России по футболу.

В качестве игрока провел за сборную России 72 матча. В них забил 17 голов.

Напомним, что Станислав Черчесов, который ранее занимал пост главного тренера национальной сборной, покинул должность после неудовлетворительных результатов, которые команда показала на чемпионате Европы. Россияне не смогли пройти групповой этап. Они выиграли только один из трех матчей, а разница мячей составила 2:7.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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