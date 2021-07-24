Водитель внедорожника протаранил столб в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о серьёзном ДТП на пересечении улиц Солнечная Поляна и Энтузиастов. Водитель внедорожника здесь протаранил столб и металлическое ограждение.

От удара иномарка получила серьёзные повреждения, но водитель остался жив и некоторое время ходил вокруг своей машины.

Бетонный столб после аварии сильно наклонился.

На месте работают сотрудники полиции. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее Lexus протаранил ограждение на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Советской. По словам очевидцев, водитель иномарки пытался уйти от столкновения, но врезался в металлическую конструкцию.