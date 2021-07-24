Водитель внедорожника протаранил столб в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о серьёзном ДТП на пересечении улиц Солнечная Поляна и Энтузиастов. Водитель внедорожника здесь протаранил столб и металлическое ограждение.
От удара иномарка получила серьёзные повреждения, но водитель остался жив и некоторое время ходил вокруг своей машины.
Бетонный столб после аварии сильно наклонился.
На месте работают сотрудники полиции. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее Lexus протаранил ограждение на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Советской. По словам очевидцев, водитель иномарки пытался уйти от столкновения, но врезался в металлическую конструкцию.
Комментарии
Гад какой! Так никаких столбов не напасешься.
Часто внедорожники стали в препятствия въезжать
Потому что они очень быстрые
В Белокурихе вчера тоже любитель столбов был.
Вот реально, не было бы этих новоявленных заборов и авто были бы целы. Какой-то деятель в масштабах страны протащил требования по установке заборов (детство в клетке было)
привыкли, что асфальт сухой
По поляне разогнался а за перекиеском дорогу криво построили. И столб не туда воткнули. Наверно на" почти зелёный" успел.
не было бы этих новоявленных заборов
Ну тут смотря для кого. Перелетающий через бордюр и летящий дальше внедорожник, вряд ли менее опасен, чем внедорожник, влетающий в забор
Бог прогневался на безмозглых.