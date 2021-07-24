Просрочка россиян по автокредитам выросла на 53%

Просроченная задолженность россиян по автокредитам в июне 2021 года выросла на 53%, до 617 миллионов рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".
Отмечается, что в последнее время этот показатель был почти на минимальных значениях, увеличиваясь примерно на 1% ежемесячно. Но общий объём просрочки в банках вырос в июне на 0,3%, до 49,1 млрд рублей.
Отмечается, что в июне также снизилась выдача займов на покупку автомобилей. Объёмы выданных автокредитов упали на 2,4%, до 78,8 млрд рублей. Объёмы выдачи автокредитов снижаются в последние два месяца – с максимума в апреле в 94 млрд рублей до 78,7 млрд рублей – в июне.
Комментарии
Ну давайте еще ради прививок оставшихся плательщиков от работы отстраняйте))
Цены на автомобили и жильё вздувают и вздувают, зарплата не растёт, а люди покупают и покупают, да всё в кредит. У меня объяснение одно - покупатели, по-видимому, надеются на кризис типа начала 90-х, когда из-за галопирующей инфляции многотысячные кредиты закрыли за несколько месяцев. А если нет? На что жить будете, обладатели новых автомобилей и стометровых квартир с зарплатой в 20-30 тыс рублей?
покупатели, по-видимому, надеются на кризис типа начала 90-х, когда из-за галопирующей инфляции многотысячные кредиты закрыли за несколько месяцев
Ну да, похоже. Но такой инфляции нет уже больше 20 лет и будет ли еще, не факт. Что то похожее было 7 лет назад, когда доллар прыгнул в 2 раза и кто собирал доллары, немного наварился. Но кто мог собирать доллары, тот не платил кредиты. Трудно объяснить
Ну и где «богатые» комментаторы которые обзывают пешеходов нищебродами, то-то же
Потому что жить надо посредствам, многие квартиры покупают по 80-100 кВ., машину покруче, в итоге не тянут, но зато как у всех
Обязали прививаться 7 % населения края, от работы могут отстранить примерно 3 %, если половина из них платит кредиты, это 1,5 %. На кредиты это никак не повлияет
24.07.2021 15:34
гость
"Обязали прививаться 7 % населения края, от работы могут отстранить примерно 3 %2
Банкам и коллекторам всё равно - привился или не привился...
Для тех кто мечтает списать долги и перевел имущество перед банкротством на левых лиц - теперь у кредитора есть 3 года на оспаривание этих сделок даже если управляющий этого " не заметил". Гайки закручивают будут скоро вечные должники, среди уже обанкротившихся и приобретя новое имущество думают что все закончилось!