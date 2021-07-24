Просрочка россиян по автокредитам выросла на 53%

Просроченная задолженность россиян по автокредитам в июне 2021 года выросла на 53%, до 617 миллионов рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

Отмечается, что в последнее время этот показатель был почти на минимальных значениях, увеличиваясь примерно на 1% ежемесячно. Но общий объём просрочки в банках вырос в июне на 0,3%, до 49,1 млрд рублей.

Отмечается, что в июне также снизилась выдача займов на покупку автомобилей. Объёмы выданных автокредитов упали на 2,4%, до 78,8 млрд рублей. Объёмы выдачи автокредитов снижаются в последние два месяца – с максимума в апреле в 94 млрд рублей до 78,7 млрд рублей – в июне.