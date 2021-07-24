Алтайский край вошёл в число регионов России с наибольшей долей людей с ожирением

Наибольшую долю людей с ожирением на 100 тысяч человек в России выявили в Алтайском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Минздрава.

"Ожирение на 100 тысяч всего населения: Алтайский край – 4530, Удмуртская Республика – 2475,4, Смоленская область – 2457,8", – сказано в сообщении.

Наименьшее число людей с зарегистрировано в Чечне – 335,4, Еврейской автономной области – 419,4 и Приморском крае – 419,5.

Всего в 2020 году в России выявлено 1,9 миллиона человек с ожирением. Это почти на 300 тысяч меньше, чем годом ранее.

Ранее врач рассказал, что употребление фастфуда один-два раза в неделю не нанесёт значительного вреда здоровью, если в остальные дни придерживаться здорового питания.