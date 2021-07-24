Алтайский край вошёл в число регионов России с наибольшей долей людей с ожирением

Наибольшую долю людей с ожирением на 100 тысяч человек в России выявили в Алтайском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Минздрава.
"Ожирение на 100 тысяч всего населения: Алтайский край – 4530, Удмуртская Республика – 2475,4, Смоленская область – 2457,8", – сказано в сообщении.
Наименьшее число людей с зарегистрировано в Чечне – 335,4, Еврейской автономной области – 419,4 и Приморском крае – 419,5.
Всего в 2020 году в России выявлено 1,9 миллиона человек с ожирением. Это почти на 300 тысяч меньше, чем годом ранее.
Ранее врач рассказал, что употребление фастфуда один-два раза в неделю не нанесёт значительного вреда здоровью, если в остальные дни придерживаться здорового питания.
Комментарии
Если зарплата в крае самая маленькая по России, значит жрут что попало, подешевле, вот и толстеют.
Это от бедности.
значит жрут что попало
Ну почему сразу что попало? Деревенские испокон веку дородные все были, а ели исключительно натуралку.
24.07.2021 16:22
- гость -
Жирную полочку и хлеб. Вы попробуйте на булках/пирогах с молоком пожить полгодика. Задолбаетесь потом худеть.
Макароны да каша - пища наша.
24.07.2021 16:25
- гость -
Вот именно. Особенно если не по одной, а от пуза без меры жрать.
Эту информацию мы читаем частенько))):
Алтайский край возглавил рейтинг регионов России по ожирению
ТОЛК. Редакция, Общество, 11:06, 25.08.2019
КАКИЕ ПРОГРАММЫ С ТЕХ ПОР РАЗРАБОТАЛИ В КРАЕ,ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ?
В США есть специальные программы лечения ожирения. В Алтайском крае также необходимо разработать свою стратегию.
Из года в год в лидерах!
Первое место в списке регионов России с наибольшим уровнем заболеваемости ожирением по итогам 2018 года занял Алтайский край, в котором зарегистрировано 5566,9 пациентов с таким диагнозом на 100 тыс. жителей.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава России, на которые ссылается Russia Today.
КАКИЕ ПРОГРАММЫ С ТЕХ ПОР РАЗРАБОТАЛИ В КРАЕ,ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ?
Программу?!
Просто меньше ешь и больше ходишь ПЕШКОМ! Вот и вся программа.
А сколько в крае реально доступных спортивных учреждений, парков и спортивных дорожек?
Вот и ответ.
Вася, это еще Сократ подметил -"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины".
Здоровый образ жизни — низкокалорийное питание + занятия спортом + иметь возможность полноценно спать — стоит немалых денег
Ожирение — это болезнь бедных людей.(не я придумала)
Какие программы? Следует просто меньше жрать и пиво бухать, ну и хоть какие-то физ нагрузки. Летом на пляжа сплошь жирные и в портаках растянутых.
в крае безработица и нищенское существование -это ежедневные стрессы вот и заедаем стрессы булочками,отдых нам не по карману рыба мясо фрукты и овощи-тоже только полакомиться и вспомнить жизнь вСССР