Жители Алтайского края больше всех болели в 2020 году

Минздрав РФ назвал регионы, в которых люди в 2020 году болели больше всего. Алтайский край стал лидером в этом антирейтинге.

"Больше всего болезней зарегистрировали в Алтайском крае – 229 430, Санкт-Петербурге – 217 363 и Ямало-Ненецком автономном округе – 211 046", – сказано в документе.

Самые здоровые люди, по данным Минздрава, живут в Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что наибольшую долю людей с ожирением в России выявили в Алтайском крае – 4530 человек на 100 тысяч населения.