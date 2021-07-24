Жители Алтайского края больше всех болели в 2020 году

Минздрав РФ назвал регионы, в которых люди в 2020 году болели больше всего. Алтайский край стал лидером в этом антирейтинге.
"Больше всего болезней зарегистрировали в Алтайском крае – 229 430, Санкт-Петербурге – 217 363 и Ямало-Ненецком автономном округе – 211 046", – сказано в документе.
Самые здоровые люди, по данным Минздрава, живут в Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что наибольшую долю людей с ожирением в России выявили в Алтайском крае – 4530 человек на 100 тысяч населения.
Комментарии
Больше всего болезней зарегистрировали в Алтайском крае – 229 430, Санкт-Петербурге – 217 363.
При том что Алтайский край в 2 раза меньше Питера. Охренеть. И с чем это связано? С работой Министерства здравоохранения? С зарплатой? С экологией?
Новое достижение - самые больные в стране
Самые жирные и больные. Переехав в другой регион, вы не будете болеть и не будете жирным.
У нас люди болеют от отчаяния - стрессовой ситуации
Семипалатинск, стрес, нет денег на еду и времени на отдых, отсутствие медицины. Пашут на 2-3 работах, жрут дрянь подешевле.
Стресс! А по русски - безнадега...
Пальмовая диета не способствует здоровью, это давно очевидно.
неверная статистика и всего лишь!
Опять лидеры антирейтинга?
Жалко население края.
Крайне низкая зарплата,дорогие продукты питания.
А сколько в %отношении жителей края смогли поправить здоровье,к примеру,на курортах Белокурихи?
Считали по открытым больничный. Кто работает неофициально больничные не открывают.