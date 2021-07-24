Трамвай сошёл с рельсов в Барнауле

В Барнауле трамвай сошёл с рельсов. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Сходу с рельсов не предшествовало ДТП. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Отмечается, что инцидент произошёл на пересечении улиц Попова и Гущина. Движение трамваев на участке затруднено.

Пострадавших в результате схода с рельсов нет.

Ранее сообщалось, что движение трамваев по проспекту Ленина от улицы Северо-Западной до улицы Кулагина перекроют на выходные. Перекрытие связано с ремонтом на теплосетях в районе домов № 155а и № 128 по проспекту Ленина. Трамваи не будут ходить с 22:00 23 июля до 05:00 26 июля.