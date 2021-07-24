Из-за опрессовки в Барнауле произошёл прорыв трубопровода

Из-за опрессовки произошёл прорыв трубопровода неподалёку от ТЭЦ-3. Об аварии рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

"По ходу, опрессовка пошла, господа, не по плану", – отметил автор видеоролика.

Судя по записи, повреждённый участок находится не в оживленной части города. Вода из трубы заливает разбитую дорогу.

Ранее очевидцы в социальных сетях сообщали о том, что в Барнауле в районе Нового рынка забил коммунальный фонтан. Столб воды бил посреди проезжей части и поднимался выше пятиэтажного здания.

Тогда жители города пошутили о том, что из-за частых прорывов Барнаул можно будет называть городом фонтанов.