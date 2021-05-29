Город фонтанов. В Барнауле произошёл очередной прорыв водопровода

В Барнауле в районе Нового рынка забил коммунальный фонтан. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

"Такими темпами Барнаул станет городом фонтанов", – написал автор поста.

Столб воды, судя по всему, бьёт прямо посреди проезжей части и поднимается выше пятиэтажного здания.

Ранее сообщалось, что ещё один прорыв водопровода произошёл в Барнауле. В этот раз фонтан из-под земли забил на пересечении проспекта Социалистического и улицы Мерзликина. Высота столба превысила 10 метров. Авария произошла рядом с пешеходным переходом и тротуаром.

Ранее, 12 мая, на улице Малахова прорвало трубу с водой.