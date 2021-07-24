Мать с детьми с трудом спасли из горящей квартиры в Барнауле

Женщина с детьми 24 июля оказалась заблокированной в горящей квартире на первом этаже многоэтажного дома на улице Глушкова в Барнауле. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидца, попавших в огненную ловушку мать с детьми удалось спасти с большим трудом – для этого отгибали прутья решётки на окнах.

"Очевидцы сами отогнули решётку на окнах и освободили детей и женщину из огня", – говорится в сообщении паблика.

Ранее серьёзный пожар произошёл на территории барнаульского СНТ "Дружба". По словам местных жителей, от огня пострадали две бани и садовый туалет.