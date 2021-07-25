В Турции предложили усилить антиковидные меры в отношении российских туристов

Глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ужесточить антиковидные меры в отношении российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

"С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой – государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры. Иначе остановить рост заболеваемости не удастся", – заявил Джейхан.

Ранее сообщалось, что власти Турции могут закрыть страну для иностранцев из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса.