Турция вновь может закрыться для туристов из-за распространения коронавируса

Власти Турции могут закрыть страну для иностранцев из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса. Об этом рассказал министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.
Ситуация с приростом заражённых с начала лета в стране стабилизировалась. С 1 июля в Турции полностью отменили комендантский час, сообщает РИА Новости.
В прошедшее воскресенье Минздрав отчитался о том, что заражённых становится всё больше.
"Приоритет – максимальная вакцинация. Если она ускорится, то Турция полностью вернётся к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займёт времени нормализация", – сказал Мехмет Нури Эрсой.
Он отметил, что пока всё идет "нормально", но не исключил нового закрытия страны.
Комментарии
слабо наш юг закрыть?
Приоритет – максимальная вакцинация. Если она ускорится, то Турция полностью вернётся к нормальной жизни
О, у них наверное вакцина демократическая, эффективная. Они же хотят, чтобы из России к ним летали, может продадут в Россию демократическую вакцину, у нас все демократы ей привьются и страна вернется к нормальной жизни, как в Турции