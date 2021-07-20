Турция вновь может закрыться для туристов из-за распространения коронавируса

Власти Турции могут закрыть страну для иностранцев из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса. Об этом рассказал министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

Ситуация с приростом заражённых с начала лета в стране стабилизировалась. С 1 июля в Турции полностью отменили комендантский час, сообщает РИА Новости.

В прошедшее воскресенье Минздрав отчитался о том, что заражённых становится всё больше.

"Приоритет – максимальная вакцинация. Если она ускорится, то Турция полностью вернётся к нормальной жизни. И чем дольше она затянется, тем больше займёт времени нормализация", – сказал Мехмет Нури Эрсой.

Он отметил, что пока всё идет "нормально", но не исключил нового закрытия страны.