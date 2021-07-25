Почти четыре миллиона номеров утекли в Сеть из-за Clubhouse

Швейцарский эксперт по вопросам цифровой безопасности и защиты данных Марк Рюф в социальных сетях рассказал о серьёзной утечке данных пользователей Clubhouse. По его словам, в Сеть попали 3,8 миллиона телефонных номеров.

Специалист узнал об утечке, когда увидел пост одного неизвестного хакера. Тот в даркнете опубликовал скриншот базы данных, в которой, по его словам, находится 83,5 миллиона номеров. Большинство из них принадлежит японским пользователям.

Эту утечку можно считать одной из самых крупных за последнее время. Хакер, сумевший получить такое количество контактов, ищет крупного покупателя, который сможет оплатить базу целиком.