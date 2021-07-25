Водитель иномарки протаранил столб в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" сообщили об аварии на улице Антона Петрова в Барнауле. Водитель иномарки протаранил бетонный столб.

ДТП произошло у дома № 199. После удара иномарка перекрыла одну из полос движения.

На месте работали сотрудники полиции и медики. Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что на пересечении улиц Солнечная Поляна и Энтузиастов произошло серьёзное ДТП. Водитель внедорожника протаранил столб и металлическое ограждение.

От удара иномарка получила серьёзные повреждения, но водитель остался жив и некоторое время ходил вокруг своей машины. Столб после удара едва удержался на месте.