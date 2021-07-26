Понедельник, 26 Июль, 21:50

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,1
€ 87,32
24°


6149780 +23239
Обь
179см -27

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Олимпиада в ТокиоКоронавирус на Алтае
Новости

Алтайский священник вступил в перепалку с ветераном советского ракетостроения

, ИА "Амител"
Причиной заочного спора стал комментарий служителя церкви о падающих ступенях ракет на Алтай
Александр Микушин / Фото: с личной страницы во 'ВКонтакте'

Александр Микушин / Фото: с личной страницы во "ВКонтакте"

Известный барнаульский священник Александр Микушин после очередного запуска ракеты-носителя "Протон-М" с Байконура ответил 88-летнему ветерану советского ракетостроения Владимиру Бугрову, который ранее указал на некомпетентность батюшки в вопросах космической отрасли.

"Какие-то абсолютно не логичные объяснения. Ну ладно, старый дедушка, что с него взять. Скажу только одно. Ты, дедушка, с темы-то не съезжай, – написал Микушин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". – За свой мусор перед жителями Алтая я отвечу сам, а вот кто ответит за гептил? Рекомендую дедушке, на хорошую пенсию от Роскосмоса, отдохнуть в Горном Алтае в районе падения вторых ступеней. Так сказать оздоровиться душой и телом. Аминь".

Напомним, инженер-конструктор космической техники Владимир Бугров раскритиковал Микушина, который ранее в соцсетях обратился к американскому предпринимателю Илону Маску. Микушин благословил "раба Божиего Илона" и попросил помочь отечественным конструкторам в производстве возвращаемых ракетных ступеней, потому что ступени ракеты-носителя "Протон", по словам иерея, загрязняют природу.

"Батюшка не по этому делу вообще. При чём тут ступени? Должна работать отрасль, целая отрасль, которую у нас создавали десятилетиями. Разрушили, но не совсем. В США же она работает, вот и всё", – заявил Бугров телеканалу "360".

Также инженер подверг критике слова Микушина о загрязнении природы отработанными ступенями: "А батюшка сам по себе природу не загрязняет ничем? Сколько у нас свалок токсичных, надо соизмерять понятия".

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.07.2021 09:06
Яя

Батюшка оказался падок на денежную интервенцию. вот и кинулся к маску. Соседствую с двумя служителями церкви - они с каждой службы несут домой не только то, что плохо лежит, но и что бы на хлебушек икорку положить хватало...

26.07.2021 09:19
- гость -

Поддержу ветерана космоса. Наша наука и космостроение было впереди планеты всей при ссср, пока руководство страны не продалось с потрохами. Вот тогда все продали и разрушили. Храмы науки и здоровья заменили на храмы богослужения. Илон Маск это не развитие космостроения, это способ заработать деньги, странно что батюшка этого не понимает.

26.07.2021 09:27
ПЕТР

Я верующий, но кажется мне , что батюшка занимается самопиаром, что никак не подходит к его роду занятий!

26.07.2021 09:30
гость

о загрязнении природы отработанными ступенями

Ну как то есть ощущение, что батюшка не совсем уж страшной проблемой озаботился. Мог бы за здоровье людей крутую американскую медицину попросить, это сейчас актуальней

26.07.2021 09:38
- гость -

Микушин уже давно замечен в том, что лезет туда, куда ему не полагается по роду деятельности. Причем это довольно воинствующий тип.

26.07.2021 09:42
- гость -

Должна работать отрасль, целая отрасль, которую у нас создавали десятилетиями. Разрушили, но не совсем. В США же она работает, вот и всё

И кто виноват? На эту отрасль у нас во сколько раз больше здравоохранения финансов отпускается?

26.07.2021 09:45
- гость -

Хитрые они...
Чуть что, так на всё воля божья, а если не нравится что-то то уже вроде-бы и бог у них не причем.
Бьются ракеты о твердь небесную, вот и падают, вам ли не знать батюшка

26.07.2021 10:25
- гость -

анекдот про попа и космос

26.07.2021 10:28
гость

"Я верующий, но кажется мне , что батюшка занимается самопиаром" - а я не верующий и считаю, что Макушин прав, с чего вдруг заповедный Алтай, являющийся одним из чистых мест в экологическом плане в стране, стал кладбищем для космического мусора и химикатов и типа всё ок. И всех всё устраивает.

26.07.2021 10:48
Митенька ржевский

О самом главном, почему-то ни ветеран, ни батюшка (что, в общем-то, понятно), промолчали... А есть он там, этот ваш гептил, которого вы все боитесь, как чёрт ладана? Насколько я понимаю, это вещество крайне нестабильно и моментально разлагается до атомов на воздухе...

26.07.2021 10:56
Митенька ржевский

Священник на тему Космоса зря вообще-то высказвается... Разве не его коллегами освящённые ракеты регулярно ударялись о небесную твердь и падали? Так что лучше побеспокоился бы о качестве молитвы или о компетентности тех, кто её творит...

26.07.2021 10:57
- гость -

Гептил даже во благо, аки манна небесная.

26.07.2021 11:23
- гость -

При чём тут ступени?

Бедный Бугров так и не понял ничего.А Микушин прав,батюшка.Маск за неполные 20 лет смог создать эффективный космобизнес. История SpaceX – это наглядное доказательство тому, что частный бизнес может быть более эффективным, чем государственные структуры буквально в любой сфере деятельности, даже на таком наукоемком и дорогом поприще, как освоение Космоса.

26.07.2021 11:24
Pandr3

26.07.2021 10:48
Митенька ржевский
Насколько я понимаю, это вещество крайне нестабильно и моментально разлагается до атомов на воздухе...

Откуда такая информация?Гептил очень ядовит и не разлагается.В месте падения ступени погибает все живое.

26.07.2021 11:29
Pandr3

Поправка.Разлагается несколько дней,но этого достаточно,чтобы отравиить все живое.

26.07.2021 11:41
- гость -

Pandr3
А вы, батенька, лжец! Вопрос только лжете по глупости или за денежку? Трудно что ли погуглить и увидеть, что гептил (НДМГ) имеет температуру кипения на открытом воздухе чуть выше 0гр. С и разлагается на безопасные составляющие. Не путать с проливанием на землю! Какая температура в горящих обломках и ступенях, падающих с многокилометровой высоты, прикиньте сами )). Видео горящих обломков выкладывали на днях. Фактов, подтверждающих, об загрязнение гептилом в ГА нет, это просто эколухи зарабатывают бабло. Кстати, Бердников обещал премию в 600 тыс. тому, кто принесет облезшего бурундука от гептила. Что-то желающих получить ее уже столько лет не наблюдается.

26.07.2021 11:51
М

26.07.2021 11:23
- гость -
Вы товарищ в своём подобострастном лобызании частей тела дяди Сэма даже не замечаете ту мегафикцию и очковтирательство которое успешно проводит Илон Маск. Понятно что обожание предмета своей страсти затмевает глаза и идеализирует собственно предмет. У них реальное достижение это небольшие прогулочные кораблики до околоземного пространства и обратно.

26.07.2021 11:57
ПЕТР

26.07.2021 10:28
гость
" а я не верующий и считаю, что Макушин прав"

гражданин Макушин может быть и прав, а священники Макушин должен помнить притчи Христовы! И поступать в соответствии с ними ("Кесарю кесарево, а Божие – Богу"), а не считать себя всезнайкой!

26.07.2021 12:04
- гость -

26.07.2021 11:51
М

С глупыми даже спорить лень.Лобызай часть тела Рогозина.Если рот занят,естественно думать некогда.

26.07.2021 12:07
Виталий

Вообще то есть специальные службы, которые эти ступени находят, остатки топлива сливают, все затирают ветошью. Потом распиливают на части и вывозят. Делают разные замеры, подтверждающие, что никакого вреда природе не нанесено. Сосед там работает. Постоянно в командировках. Из первых уст информация. Много фото и видео

26.07.2021 12:13
- гость -

Вчера видел данное священное тело на туркластере со смартфоном в руке

26.07.2021 12:39
гiсть

рвет шаблон! ладно бы он кришнаитом был и обратился к Маску как кришнаит)
а для начала пусть веру поменяет хотя бы

26.07.2021 12:55
заправщик ракет

Был случай, когда перевернулась емкость с гептилом. Трава пожухла, а на следующий год превосходный сенокос получился.

26.07.2021 12:59
Pandr3

26.07.2021 11:41
- гость - Погуглил:
Гептил обладает сильным токсическим и мутагенным действием. Действие на организм человека: раздражение слизистых оболочек глаз, дыхательных путей и лёгких; сильное возбуждение центральной нервной системы; расстройство желудочно-кишечного тракта (тошнота,рвота),может наступить потеря сознания.
Лев Федоров: Когда разлагается гептил, то из него образуются тоже токсичные вещества, и они будут еще те же 20 или 30 лет разлагаться. Это -долгая цепь.

26.07.2021 13:07
Pandr3

Лев Федорв-ученый -химик,доктор хим.наук

26.07.2021 13:18
другой

26.07.2021 12:04
- гость -
а в чем глупость М ???
пиндосы занимаются очковтирательством только с целью повышения стоимости акций своих мегаизвестных конторок. В целом все эти конторки мега перекуплены, их капитализация стоимости на бирже во меого раз превышает реальную стоимость этих зачастую убыточных контор. А вы обычный зомби хомячок западного штампа

26.07.2021 14:26
- гость -

требуется не менее 40 лет для полной рекультивации земли, используемой в качестве зоны падения ступеней с НДМГ в течение 10 лет. При этом должны быть проведены работы по выемке и перевозке значительного количества грунта из мест падения. Исследования в местах падения первых ступеней РН «Протона» показали, что зона заражения грунта при падении одной ступени занимает площадь ~ 50 тыс. м2 с поверхностной концентрацией в центре 320-1150 мг/кг, что в тысячи раз превышает предельно допустимую концентрацию. В настоящее время не существует эффективных способов нейтрализации зараженных зон горючим.

26.07.2021 15:36
М

26.07.2021 12:04
- гость -
Рогозин такой же подпиндосник как и ты, только умело и по-умному косит под патриота. За такими (а не за вами глупыми) будущее))
Справка для лобызателей пиндостана: Доля промышленности в ВВП США составляет порядка 20% (сегодня в Вести ФМ спец назвал 11% чему я больше верю) ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ - финансовые спекуляции, облигации и всё что приходит в бюджет США из её финансовых колоний. Вот здесь я им "рукоплещю" !

26.07.2021 15:47
- гость -

26.07.2021 15:38
- гость -
Ваш случай тяжелый, но вылечим.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
21:29
В России предложили включить правила дорожного движения в ЕГЭ 0
20:58
В России намечается дефицит новых автомобилей 1
20:25
Российские спортсмены выиграли еще два золота на Олимпийских Играх 0
19:56
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 26 июля 0
19:38
Певицу МакSим вывели из искусственной комы 0
19:20
Российские саблистки взяли золото и серебро на Олимпийских играх в Токио 0
18:58
Вячеслав Франк назначил нового главу отдела по развитию туризма Барнаула 0
18:38
5,5 млн россиян переболели коронавирусом 0
18:11
Опубликован текст постановления об обязательной вакцинации в Алтайском крае 1
17:57
Замгубернатора российского региона оштрафовали за фото с краснокнижными цветами 0
17:46
Первый российский финал Олимпиады в Токио проведут фехтовальщицы 0
17:34
Вакцина "Спутник Лайт" поступила в Новосибирскую область 0
17:22
Дождь затопил двор многоэтажки в Новоалтайске 0
17:10
Данные под защитой: МегаФон поможет бизнесу предотвращать кибератаки 0
16:51
Более 60 миллионов рублей для покупки тестов на COVID выделил губернатор Алтайского края 5
16:39
Эксперты ожидают рост заболеваемости раком головы и шеи на треть 1
16:25
В Бийске подросток пойдёт под суд за то, что потратил деньги с найденной банковской карты 3
16:15
Первый крупный мобильный пункт вакцинации планируют открыть в торговом центре Барнаула 14
16:03
В Tele2 улучшили условия международного роуминга для россиян в Турции 0
15:57
Самолёт Belavia, летевший из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия 1
15:43
В Барнауле усилят контроль за соблюдением антиковидных мер 5
15:33
Собраться на пикник за минуты: где быстро купить всё необходимое в городе и по дороге 0
15:22
Российским авиаперевозчикам выдали допуски на международные рейсы в Таиланд и Израиль 6
15:08
Дожди и похолодание. Какая погода будет в Алтайском крае на этой рабочей неделе? 0
14:57
Вирусолог рассказал о новом потенциальном свойстве вакцин от COVID-19 9
14:44
Министр образования Алтайского края может добровольно уйти в отставку 19
14:36
Геннадий Зюганов назвал мэра Новосибирска Анатолия Локтя преемником Путина 9
14:23
Избирком Алтайского края определил потенциальных кандидатов по одномандатным округам 3
14:06
Заброшенный двухэтажный дом загорелся в Барнауле 3
13:49
В России начали сборку нового самолёта "судного дня" 13
13:37
Осторожно, "красная зона". Эксперты прогнозируют отставку четырёх губернаторов 10
13:25
У Алтайкрайимущества появился новый руководитель 1
13:14
"Печь – символ завода": историк-краевед высказался против смены герба Барнаула 29
13:03
В России снизилась заболеваемость туберкулёзом более чем в два раза 7
12:51
Жительница Барнаула перевела мошенникам более 1,2 млн рублей 8
12:39
Грозы и град. Жителей Алтайского края предупреждают о непогоде 4
12:27
59 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 1
12:14
И это не доллар. Эксперт рассказал, в какой валюте лучше всего хранить свои сбережения 7
12:03
25 сладких призов: в "Солнечном ветре" назвали победителей розыгрыша 0
11:49
100 работников культуры Алтайского края получат путёвки на санаторно-курортное лечение 4
11:37
Неизвестные проникли в алтайский храм и похитили пожертвования 15
11:25
В Алтайском крае за сутки выявили 269 случаев COVID-19 2
11:15
Время для новых знаний: компьютерная академия "Шаг" дарит скидку до 25% 0
11:04
Полукилометровая пробка собралась в центре Барнаула из-за ДТП 2
10:53
Полицейские задержали барнаульца, который прятал наркотики в пачке из-под сигарет 1
10:42
Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Усть-Тальменская 3
10:31
Эксперт посоветовал иногда отключать интернет на смартфоне 2
10:16
Пожарные вывели шесть человек из горящей пятиэтажки в Барнауле 0
10:01
Быстрый и бережный. Чем хорош новый зерноуборочный комбайн Т500 производства Ростсельмаш 0
09:50
Бийчанин ограбил квартиру на глазах у прикованной к постели женщины 0
09:35
ДТП с Porsche и Land Cruiser в Барнауле едва не закончилось дракой 8
09:15
В Алтайском крае возбудили 637 уголовных дел за неуплату алиментов 2
09:03
Отбелить, но не навредить: на что способна современная профессиональная чистка зубов 0
08:52
Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди 32 стран Европы 17
08:37
Алтайский священник вступил в перепалку с ветераном советского ракетостроения 29
08:22
Высокое искусство: невероятные фотографии парашютистов 5
08:11
Художники и посетители выставки современного искусства подрались в Архангельске 2
07:53
Прячем денежки. Как защитить свой аккаунт на "Госуслугах" от мошенников? 18
07:31
Впереди лошади. Огромный квартал на Павловском тракте добавят в генплан и застроят жильём 51
07:06
Коронавирус оказывает необратимое влияние на уровень интеллекта 21
06:53
Пешеходные дорожки отремонтируют в "Лесной сказке" 6
06:28
Графа "национальность" может вернуться в российские паспорта 10
06:03
Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 26 июля 0
23:37
Такой день. Подорожание ЖКХ и возвращение алтайского солдата 0
22:28
180 жителей Алтайского края получили звание "Ветеран труда" 2
21:37
Почти 150 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за неделю 0
20:36
Водитель иномарки протаранил столб в Барнауле 3
19:56
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 25 июля 0
19:07
Российские теннисисты вылетели в первом матче Олимпийского турнира 2
18:48
Почти четыре миллиона номеров утекли в Сеть из-за Clubhouse 0
18:13
Морякам ковид не страшен? В Петербурге толпы вышли на празднование Дня ВМФ 6
17:56
Глава Минцифры Амурской области скончался после драки на турбазе 0
17:18
Российские лучницы завоевали серебро на Олимпиаде в Токио 1
16:54
Барнаульцы станут больше платить за ЖКХ 8
16:17
Путин поздравил участников военно-морского парада с Днём ВМФ 1
15:54
В Бурятии нашли обломки самолёта, который пропал год назад 0
15:19
В Турции предложили усилить антиковидные меры в отношении российских туристов 1
14:53
Россиянам рассказали, что делать в случае потери или кражи смартфона 0
14:15
Бурляев раскритиковал российские фильмы и сериалы 12
13:45
Мост во Власихе открыли на месяц раньше срока 5
13:09
23 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 18
12:58
Древний меч скифов вернулся на Алтай после реставрации 1
12:19
Россиянка впервые за 17 лет выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде 5
11:53
Сбежавшего со службы алтайского контрактника нашли под Воронежем 2
11:27
На Алтае сельчанина задержали за выращивание мака 4
10:51
Сильные дожди накроют несколько регионов Сибири 0
10:16
Специалист рассказал о способе законно увеличить пенсию 5
09:44
На Алтае мужчина дал односельчанину работу, но был ограблен 5
09:07
Алтайский край вошёл в число отстающих по темпам вакцинации 35
08:35
Летняя лавстори. Астрологи назвали знаки зодиака, которые успеют встретить любовь в июле 0
08:09
Десять детей эвакуировали из горящей многоэтажки в Барнауле 0
07:35
Необъяснимая усталость у женщин может предвещать сердечный приступ 0
07:08
Алтайский футболист забил победный гол через три минуты после выхода на замену 2
06:36
Умываться росой и убирать урожай. Что можно и что нельзя делать на Прокла Плакальщика 5
06:07
Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 25 июля 0
23:53
Такой день. Самый "больной" Алтайский край и сход трамвая с рельсов 0
22:43
Мать с детьми с трудом спасли из горящей квартиры в Барнауле 0
21:35
Всероссийскую перепись населения могут перенести 0
20:31
Из-за опрессовки в Барнауле произошёл прорыв трубопровода 1
19:57
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 24 июля 3
19:14
Уголовное дело возбудили по факту убийства полицейского в Ставрополе 2
18:47
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса 0
18:11
Трамвай сошёл с рельсов в Барнауле 1
17:51
Неизвестные застрелили полицейского в Ставрополье 3
17:15
Третьеклассник спас утопающую женщину в Республике Алтай 0
16:48
Туристический автобус разбился на Кубани 1
16:10
Подъём на малый ледник Актру запретили из-за опасности для туристов 6
15:46
Жители Алтайского края больше всех болели в 2020 году 13
15:15
Эксперт рассказал, как не работать к 40 годам 5
14:48
Алтайский край вошёл в число регионов России с наибольшей долей людей с ожирением 18
14:18
Первое золото на Олимпиаде в Токио завоевала китайская спортсменка 1
13:56
Просрочка россиян по автокредитам выросла на 53% 8
13:25
276 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 38
12:45
Минтруд разрешил отстранять непривитых сотрудников от работы 53
12:15
Алтайские правоохранители поймали браконьеров во время рейда по Бии 8
11:49
Россия восстанавливает авиасообщение с тремя странами 8
11:15
Местами до +35 и град. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае? 1
10:42
На Алтае молодой рецидивист вынес из дома сельчанки кухонный гарнитур 0
10:11
Водитель внедорожника протаранил столб в Барнауле 10
09:56
Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании 10
09:08
"Загнанных" лошадей пристреливают. Как появился герб Барнаула и почему его хотят изменить? 40
08:40
"Динамо-Барнаул" обыграло ижевский "Зенит" 1
08:04
Держим цены. Эксперт рассказал, к чему может привести запрет на экспорт бензина из России 3
07:34
Пять лет спустя. Лидер эсеров посетит Алтайский край в разгар предвыборной кампании 33
07:12
Раздутые списки и новые специальности: как в Алтайском крае проходит приёмная кампания 4
06:48
Что посмотреть на Олимпиаде 24 июля. Расписание соревнований 9
06:17
Народные приметы. Зачем 24 июля смотрели на звезды и кому молились о хорошей погоде 0
06:03
Дожди, грозы и жара до +32 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 24 июля 0
01:04
Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу 3

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.