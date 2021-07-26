Алтайский священник вступил в перепалку с ветераном советского ракетостроения

Известный барнаульский священник Александр Микушин после очередного запуска ракеты-носителя "Протон-М" с Байконура ответил 88-летнему ветерану советского ракетостроения Владимиру Бугрову, который ранее указал на некомпетентность батюшки в вопросах космической отрасли.
"Какие-то абсолютно не логичные объяснения. Ну ладно, старый дедушка, что с него взять. Скажу только одно. Ты, дедушка, с темы-то не съезжай, – написал Микушин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". – За свой мусор перед жителями Алтая я отвечу сам, а вот кто ответит за гептил? Рекомендую дедушке, на хорошую пенсию от Роскосмоса, отдохнуть в Горном Алтае в районе падения вторых ступеней. Так сказать оздоровиться душой и телом. Аминь".
Напомним, инженер-конструктор космической техники Владимир Бугров раскритиковал Микушина, который ранее в соцсетях обратился к американскому предпринимателю Илону Маску. Микушин благословил "раба Божиего Илона" и попросил помочь отечественным конструкторам в производстве возвращаемых ракетных ступеней, потому что ступени ракеты-носителя "Протон", по словам иерея, загрязняют природу.
"Батюшка не по этому делу вообще. При чём тут ступени? Должна работать отрасль, целая отрасль, которую у нас создавали десятилетиями. Разрушили, но не совсем. В США же она работает, вот и всё", – заявил Бугров телеканалу "360".
Также инженер подверг критике слова Микушина о загрязнении природы отработанными ступенями: "А батюшка сам по себе природу не загрязняет ничем? Сколько у нас свалок токсичных, надо соизмерять понятия".
Комментарии
Батюшка оказался падок на денежную интервенцию. вот и кинулся к маску. Соседствую с двумя служителями церкви - они с каждой службы несут домой не только то, что плохо лежит, но и что бы на хлебушек икорку положить хватало...
Поддержу ветерана космоса. Наша наука и космостроение было впереди планеты всей при ссср, пока руководство страны не продалось с потрохами. Вот тогда все продали и разрушили. Храмы науки и здоровья заменили на храмы богослужения. Илон Маск это не развитие космостроения, это способ заработать деньги, странно что батюшка этого не понимает.
Я верующий, но кажется мне , что батюшка занимается самопиаром, что никак не подходит к его роду занятий!
о загрязнении природы отработанными ступенями
Ну как то есть ощущение, что батюшка не совсем уж страшной проблемой озаботился. Мог бы за здоровье людей крутую американскую медицину попросить, это сейчас актуальней
Микушин уже давно замечен в том, что лезет туда, куда ему не полагается по роду деятельности. Причем это довольно воинствующий тип.
Должна работать отрасль, целая отрасль, которую у нас создавали десятилетиями. Разрушили, но не совсем. В США же она работает, вот и всё
И кто виноват? На эту отрасль у нас во сколько раз больше здравоохранения финансов отпускается?
Хитрые они...
Чуть что, так на всё воля божья, а если не нравится что-то то уже вроде-бы и бог у них не причем.
Бьются ракеты о твердь небесную, вот и падают, вам ли не знать батюшка
анекдот про попа и космос
"Я верующий, но кажется мне , что батюшка занимается самопиаром" - а я не верующий и считаю, что Макушин прав, с чего вдруг заповедный Алтай, являющийся одним из чистых мест в экологическом плане в стране, стал кладбищем для космического мусора и химикатов и типа всё ок. И всех всё устраивает.
О самом главном, почему-то ни ветеран, ни батюшка (что, в общем-то, понятно), промолчали... А есть он там, этот ваш гептил, которого вы все боитесь, как чёрт ладана? Насколько я понимаю, это вещество крайне нестабильно и моментально разлагается до атомов на воздухе...
Священник на тему Космоса зря вообще-то высказвается... Разве не его коллегами освящённые ракеты регулярно ударялись о небесную твердь и падали? Так что лучше побеспокоился бы о качестве молитвы или о компетентности тех, кто её творит...
Гептил даже во благо, аки манна небесная.
При чём тут ступени?
Бедный Бугров так и не понял ничего.А Микушин прав,батюшка.Маск за неполные 20 лет смог создать эффективный космобизнес. История SpaceX – это наглядное доказательство тому, что частный бизнес может быть более эффективным, чем государственные структуры буквально в любой сфере деятельности, даже на таком наукоемком и дорогом поприще, как освоение Космоса.
26.07.2021 10:48
Митенька ржевский
Насколько я понимаю, это вещество крайне нестабильно и моментально разлагается до атомов на воздухе...
Откуда такая информация?Гептил очень ядовит и не разлагается.В месте падения ступени погибает все живое.
Поправка.Разлагается несколько дней,но этого достаточно,чтобы отравиить все живое.
Pandr3
А вы, батенька, лжец! Вопрос только лжете по глупости или за денежку? Трудно что ли погуглить и увидеть, что гептил (НДМГ) имеет температуру кипения на открытом воздухе чуть выше 0гр. С и разлагается на безопасные составляющие. Не путать с проливанием на землю! Какая температура в горящих обломках и ступенях, падающих с многокилометровой высоты, прикиньте сами )). Видео горящих обломков выкладывали на днях. Фактов, подтверждающих, об загрязнение гептилом в ГА нет, это просто эколухи зарабатывают бабло. Кстати, Бердников обещал премию в 600 тыс. тому, кто принесет облезшего бурундука от гептила. Что-то желающих получить ее уже столько лет не наблюдается.
26.07.2021 11:23
- гость -
Вы товарищ в своём подобострастном лобызании частей тела дяди Сэма даже не замечаете ту мегафикцию и очковтирательство которое успешно проводит Илон Маск. Понятно что обожание предмета своей страсти затмевает глаза и идеализирует собственно предмет. У них реальное достижение это небольшие прогулочные кораблики до околоземного пространства и обратно.
26.07.2021 10:28
гость
" а я не верующий и считаю, что Макушин прав"
гражданин Макушин может быть и прав, а священники Макушин должен помнить притчи Христовы! И поступать в соответствии с ними ("Кесарю кесарево, а Божие – Богу"), а не считать себя всезнайкой!
26.07.2021 11:51
М
С глупыми даже спорить лень.Лобызай часть тела Рогозина.Если рот занят,естественно думать некогда.
Вообще то есть специальные службы, которые эти ступени находят, остатки топлива сливают, все затирают ветошью. Потом распиливают на части и вывозят. Делают разные замеры, подтверждающие, что никакого вреда природе не нанесено. Сосед там работает. Постоянно в командировках. Из первых уст информация. Много фото и видео
Вчера видел данное священное тело на туркластере со смартфоном в руке
рвет шаблон! ладно бы он кришнаитом был и обратился к Маску как кришнаит)
а для начала пусть веру поменяет хотя бы
Был случай, когда перевернулась емкость с гептилом. Трава пожухла, а на следующий год превосходный сенокос получился.
26.07.2021 11:41
- гость - Погуглил:
Гептил обладает сильным токсическим и мутагенным действием. Действие на организм человека: раздражение слизистых оболочек глаз, дыхательных путей и лёгких; сильное возбуждение центральной нервной системы; расстройство желудочно-кишечного тракта (тошнота,рвота),может наступить потеря сознания.
Лев Федоров: Когда разлагается гептил, то из него образуются тоже токсичные вещества, и они будут еще те же 20 или 30 лет разлагаться. Это -долгая цепь.
Лев Федорв-ученый -химик,доктор хим.наук
26.07.2021 12:04
- гость -
а в чем глупость М ???
пиндосы занимаются очковтирательством только с целью повышения стоимости акций своих мегаизвестных конторок. В целом все эти конторки мега перекуплены, их капитализация стоимости на бирже во меого раз превышает реальную стоимость этих зачастую убыточных контор. А вы обычный зомби хомячок западного штампа
требуется не менее 40 лет для полной рекультивации земли, используемой в качестве зоны падения ступеней с НДМГ в течение 10 лет. При этом должны быть проведены работы по выемке и перевозке значительного количества грунта из мест падения. Исследования в местах падения первых ступеней РН «Протона» показали, что зона заражения грунта при падении одной ступени занимает площадь ~ 50 тыс. м2 с поверхностной концентрацией в центре 320-1150 мг/кг, что в тысячи раз превышает предельно допустимую концентрацию. В настоящее время не существует эффективных способов нейтрализации зараженных зон горючим.
26.07.2021 12:04
- гость -
Рогозин такой же подпиндосник как и ты, только умело и по-умному косит под патриота. За такими (а не за вами глупыми) будущее))
Справка для лобызателей пиндостана: Доля промышленности в ВВП США составляет порядка 20% (сегодня в Вести ФМ спец назвал 11% чему я больше верю) ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ - финансовые спекуляции, облигации и всё что приходит в бюджет США из её финансовых колоний. Вот здесь я им "рукоплещю" !
26.07.2021 15:38
- гость -
Ваш случай тяжелый, но вылечим.