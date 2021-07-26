Алтайский священник вступил в перепалку с ветераном советского ракетостроения

Известный барнаульский священник Александр Микушин после очередного запуска ракеты-носителя "Протон-М" с Байконура ответил 88-летнему ветерану советского ракетостроения Владимиру Бугрову, который ранее указал на некомпетентность батюшки в вопросах космической отрасли.

"Какие-то абсолютно не логичные объяснения. Ну ладно, старый дедушка, что с него взять. Скажу только одно. Ты, дедушка, с темы-то не съезжай, – написал Микушин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". – За свой мусор перед жителями Алтая я отвечу сам, а вот кто ответит за гептил? Рекомендую дедушке, на хорошую пенсию от Роскосмоса, отдохнуть в Горном Алтае в районе падения вторых ступеней. Так сказать оздоровиться душой и телом. Аминь".

Напомним, инженер-конструктор космической техники Владимир Бугров раскритиковал Микушина, который ранее в соцсетях обратился к американскому предпринимателю Илону Маску. Микушин благословил "раба Божиего Илона" и попросил помочь отечественным конструкторам в производстве возвращаемых ракетных ступеней, потому что ступени ракеты-носителя "Протон", по словам иерея, загрязняют природу.

"Батюшка не по этому делу вообще. При чём тут ступени? Должна работать отрасль, целая отрасль, которую у нас создавали десятилетиями. Разрушили, но не совсем. В США же она работает, вот и всё", – заявил Бугров телеканалу "360".

Также инженер подверг критике слова Микушина о загрязнении природы отработанными ступенями: "А батюшка сам по себе природу не загрязняет ничем? Сколько у нас свалок токсичных, надо соизмерять понятия".