Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди 32 стран Европы

Россия расположилась на втором месте по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 европейских стран. Об этом пишет РИА Новости.

Первое место занял Казахстан. В пересчёте на рубли литр топлива там стоит 34,3 рубля (в России – 49,1 рубля). Тройку замкнула Белоруссия – 58 рублей за литр. Самый дорогой 95-й – в Нидерландах, Дании и Португалии (162,3, 150 и 147,8 рубля соответственно).

Также Россия заняла 16-е место по доступности топлива для населения. На среднюю зарплату россиянин может купить 1002,9 литра бензина. По этому показателю РФ опередила Казахстан (17 место / 958,3 л), Белоруссию (29 место / 617,5 л), Украину (32 место / 379,9 л) и ряд стран Восточной Европы. Лидером по этому показателю стал Люксембург – 2570,3 литра.

Эксперты со ссылкой на данные Росстата заключили, что в России рост цен на моторное топливо ожидается примерно на уровне инфляции. Следовательно, при сохранении темпа роста заработной платы доступность бензина в стране сохранится на прежнем уровне или даже увеличится.