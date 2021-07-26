Россия расположилась на втором месте по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 европейских стран. Об этом пишет РИА Новости.
Первое место занял Казахстан. В пересчёте на рубли литр топлива там стоит 34,3 рубля (в России – 49,1 рубля). Тройку замкнула Белоруссия – 58 рублей за литр. Самый дорогой 95-й – в Нидерландах, Дании и Португалии (162,3, 150 и 147,8 рубля соответственно).
Также Россия заняла 16-е место по доступности топлива для населения. На среднюю зарплату россиянин может купить 1002,9 литра бензина. По этому показателю РФ опередила Казахстан (17 место / 958,3 л), Белоруссию (29 место / 617,5 л), Украину (32 место / 379,9 л) и ряд стран Восточной Европы. Лидером по этому показателю стал Люксембург – 2570,3 литра.
Эксперты со ссылкой на данные Росстата заключили, что в России рост цен на моторное топливо ожидается примерно на уровне инфляции. Следовательно, при сохранении темпа роста заработной платы доступность бензина в стране сохранится на прежнем уровне или даже увеличится.
Комментарии
Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди 32 стран Европы и первое место по бедности населения
Если чё себестоимость 1 литра бензина в России 5 рублей.
26.07.2021 09:00
- гость -
Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди 32 стран Европы и первое место по бедности населения
БлА, БЛа, БЛА,.
09.09 говорилка кремлеботская, обоснуй если это не так.
Конечно, если считать, что средняя заплата около 55 тыс руб...
А по Азии?
А какая зарплата в Нидерландах и уровень жизни???
Житель Норвегии может себе позволить купить 2500 л высококачественного 95-го по цене 135 р/л, а житель РФ или Казахстана только 1000 л жижы сомнительного качества по цене 30-45 р/л. Вопрос цены тут вообще не имеет никакого значения.
А ЗАРПЛАТЫ ТАКИЕ ЖЕ В РОССИИ И ПРОЧЕЕ?
ПОПУЛИСТЫ И НИЧЕГО БОЛЕЕ!!!
А житель Польши высококачественного, но в 2 раза меньше
Раз покупают, значит есть на что. Где вы бедных увидели.
Про высококачественность польского бензина Абориген придумал, это не стопроцентный источник
На среднюю зарплату россиянин может купить 1002,9 литра бензина.
А средняя зарплата в 50000 руб это в каком же регионе (кроме москвы)? Вот я на свою могу купить только 407 литров. Получается я в Украине живу?
А средняя зарплата в 50000 руб
О, точно, со средней зарплатой то наврали. Она 42 тысячи по их же данным. С подоходным
10:20
- гость -
Держите хохла! HA-HA!
Моя ЗП 27500 (после уплаты налогов)
заправляюсь 92 - 43,35
итого: 634,371
где 1000 литров????
сравнили со странами, где высокие зарплаты и где нет нефти?