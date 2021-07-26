В Алтайском крае возбудили 637 уголовных дел за неуплату алиментов

Судебные приставы Алтайского края за первое полугодие рассмотрели свыше 20 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

В общей сложности за полгода удалось взыскать более 233 млн рублей. Зафиксировано свыше двух тысяч попыток уклониться от выплаты алиментов. Большинство из них закончилось возбуждением административных и уголовных дел.

"Уголовных дел по ст. 157 ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей") за первую половину 2021 года возбуждено 637. Обвинительные приговоры вынесены в адрес 443 алиментщиков, – уточнили в ведомстве. – К административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ привлечено 1395 человек".

Так, жительницу Барнаула приговорили к 50 часам обязательных работ за долги перед собственной дочерью, которая находится в детском доме. 42-летняя женщина не выплатила ни копейки алиментов, накопив 280 тысяч рублей задолженности.

Если же горожанка не пересмотрит своё отношение к обязательствам по выплате алиментов, ей грозит уже уголовная ответственность. Наказание предусматривает до года лишения свободы.