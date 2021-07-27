Доктор Мясников перечислил неочевидные предвестники инфаркта

Предвестниками приближающегося инфаркта могут быть несколько неочевидных симптомов. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, чаще всего об инфаркте может говорить боль за грудиной, одышка, повышенная потливость и слабость. Из неявных проявлений заболевания доктор выделил боль в шее, плече или челюсти, вздутие живота, изжогу, а также спутанность речи.

Однако столь неочевидные симптомы не всегда говорят о проблемах с сердцем, подчеркнул эксперт. А потому важно учитывать факторы риска: наследственность, курение, высокий уровень холестерина или сахара в крови, гипертония, ожирение, отсутствие физической активности и возраст (мужчины старше 45 лет и женщины старше 50).

Мясников отметил, что если пациент обратился к врачу до развития болезни, риск смертности составляет 3-6%. Если вовремя посетить медика не удалось, угроза возрастает до 33%.

Ранее Александр Мясников и офтальмолог Дмитрий Майчук раскрыли секретную фразу, как мгновенно попасть на приём в больнице. По их словам, для этого нужно настаивать на своём и произнести в регистратуре ключевые слова: "острая боль". После этой фразы "не имеют права отказать ни в одной клинике", даже если с собой нет ни полиса, ни паспорта, поделился Майчук.