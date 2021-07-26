Певицу МакSим вывели из искусственной комы

Певица MaкSим пришла в себя. Медики решили вывести её из искусственной комы, чтобы проверить, может ли артистка дышать самостоятельно.

Как сообщает Telegram-канал Mash, певица может объясняться при помощи знаков и пребывает в ясном сознании. Она способна делать вдох, однако для ровного дыхания ей все еще требуется помощь аппарата ИВЛ.

При этом состояние звезды сохраняется на стабильно тяжелом уровне, хоть по словам представителей певицы, в ближайшее время она и может начать дышать самостоятельно.

Напомним, что артистку МакSим госпитализировали с пневмонией в одну из московских клиник 16 июня. На тот момент поражение легких составляло около сорока процентов. Через несколько дней певице стало хуже, 25 июня у нее обнаружили более 70 процентов поражения легких и низкую сатурацию. Врачи ввели Марину Абросимову в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.