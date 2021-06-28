Что случилось с певицей МакSим и в каком она сейчас состоянии?

Что случилось с певицей МакSим?

Артистку МакSим госпитализировали с пневмонией в одну из московских клиник 16 июня. На тот момент поражение легких составляло около сорока процентов. Через несколько дней певице стало хуже, 25 июня у нее обнаружили более 70 процентов поражения легких и низкую сатурацию. Врачи ввели Марину Абросимову в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на пиар-менеджера певицы Яну Богушевскую.

27 июня "КП" написала, что певице стало еще хуже и ее перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), так как ИВЛ уже не справляется. Эту информацию изданию сообщил друг Абросимовой. Он рассказал, что врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее.

ЭКМО — данный метод медики используют в критических случаях, когда наблюдается острая дыхательную недостаточность. ЭКМО может поддерживать организм до нескольких недель и даже месяцев, чтобы дать возможность легким отдохнуть и оправиться от болезни.

При этом официальный представитель певицы МакSим Богушевская эти данные опровергла, назвав их спекуляцией. Сообщить такие данные, по ее мнению, могли люди, "которые продадут собственных родителей за копейки". Она добавила, что "сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое".