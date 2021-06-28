Что случилось с певицей МакSим и в каком она сейчас состоянии?

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, находится в крайне тяжелом (а по другим данным даже в критическом) состоянии. Еще несколько дней назад известную артистку врачи подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. По словам представителя певицы, причиной болезни, скорее всего, стал COVID-19, но многочисленные результаты тестирования коронавирусную инфекцию так и не подтвердили. Что случилось с МакSим, читайте на amic.ru.
Артистку МакSим госпитализировали с пневмонией в одну из московских клиник 16 июня. На тот момент поражение легких составляло около сорока процентов. Через несколько дней певице стало хуже, 25 июня у нее обнаружили более 70 процентов поражения легких и низкую сатурацию. Врачи ввели Марину Абросимову в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на пиар-менеджера певицы Яну Богушевскую.
27 июня "КП" написала, что певице стало еще хуже и ее перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), так как ИВЛ уже не справляется. Эту информацию изданию сообщил друг Абросимовой. Он рассказал, что врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее.
ЭКМО — данный метод медики используют в критических случаях, когда наблюдается острая дыхательную недостаточность. ЭКМО может поддерживать организм до нескольких недель и даже месяцев, чтобы дать возможность легким отдохнуть и оправиться от болезни.
При этом официальный представитель певицы МакSим Богушевская эти данные опровергла, назвав их спекуляцией. Сообщить такие данные, по ее мнению, могли люди, "которые продадут собственных родителей за копейки". Она добавила, что "сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое".
12 июня певица принимала участие в концерте на Дне России в Казани. Еще за день до праздника Абросимова почувствовала недомогание и симптомы простуды. Она сдала экспресс-текст на COVID, но он показал отрицательный результат. Как рассказала на своей странице в instagram певица, это уже был второй тест за неделю, который не выявил коронавирус.
Выступление было решено не отменять, но петь МакSим пришлось с температурой 39 градусов. Некоторые Telegram-каналы написали, что певица выглядела уставшей, а кое-кто даже предположил, что девушка была пьяна. 14 июня директор артистки Маргарита Соколова развеяла эти слухи, сообщив, что ее подопечная заболела и у нее подозревают коронавирусную инфекцию. 16 июня Марину Абросимову госпитализировали.
"13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный. Но потом моё самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику. На данный момент поражение лёгких от 40 процентов, подтверждённого теста на Ковид у меня нет, врачи говорят пневмония. Приношу извинения всем, кто приобрёл билеты на концерт, но чтобы не подвергать вас и себя большой опасности, вынуждена отменить концерт 19 июня. Надеюсь, что очень скоро я приду в себя и мы снова увидимся с вами!", — написала МакSим в instagram.
Комментарии
Выздоровления!
А у нас в Алтайском крае есть ЭКМО?
28.06.2021 12:59
- гость -
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Сколько можно уже о ней писать?