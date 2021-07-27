В Госдуме предложили компенсировать россиянам затраты на газификацию

Партия "Единая Россия" выступила с предложением компенсировать затраты на газификацию гражданам, которые оплатили подведение газа к домовладению до начала действия программы социальной газификации.
Согласно сообщению в Telegram-канале партии, речь идёт о тех жителях России, которые провели работы за собственный счёт до начала программы. Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, программа социальной газификации была анонсирована ещё 21 апреля, но так и не была принята, из-за чего люди, претендовавшие на получение льгот, были вынуждены закупать оборудование и устанавливать его за свой счёт.
Руководство партии предложило полностью возместить этим гражданам потраченные средства.
Напомним, что 1 июня Госдума одобрила законопроект о бесплатном подведении газопровода до границ участка. С лета 2022 года прокладывать трубы начнут за счёт федерального и региональных бюджетов, льготных кредитов для газовых компаний и инвестиционных надбавок.
Комментарии
А что с газификацией многоквартирных домов? Их совсем перестали газифицировать? Я уже очень давно не встречал, чтобы в Барнауле в новом многоквартирном доме был проведён газ
Порядок с частными газопроводами наведите, прозрачное подключение к ним!!! А то лежат эти трубы, даже сами газовики не знают что они там есть, а за них кто то за разрешение деньги получает наличкой!
Ну хотя бы так. Пусть еще ЕР предложит и успеет сделать перед выборами вернуть прежний пенсионный возраст. и вернуть россиянам недополученные пенсии. Меня обобрали - не получена пенсия за 18 месяцев. У других и того больше планируется отъем денег пенсионных
0850.Давно нужно убрать газ из многоквартирных домов. Мало взрывов. Газ на электроэнернгию. Электроэнергию дешевле передавать чем газ по трубам.
27.07.2021 11:26
- гость -
А в Барнауле вообще есть новые (хотя бы начиная года с 2000) многоквартирные дома, подключенные к газу?
Лучше цену на газ снизьте!