В Госдуме предложили компенсировать россиянам затраты на газификацию

Партия "Единая Россия" выступила с предложением компенсировать затраты на газификацию гражданам, которые оплатили подведение газа к домовладению до начала действия программы социальной газификации.

Согласно сообщению в Telegram-канале партии, речь идёт о тех жителях России, которые провели работы за собственный счёт до начала программы. Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, программа социальной газификации была анонсирована ещё 21 апреля, но так и не была принята, из-за чего люди, претендовавшие на получение льгот, были вынуждены закупать оборудование и устанавливать его за свой счёт.

Руководство партии предложило полностью возместить этим гражданам потраченные средства.

Напомним, что 1 июня Госдума одобрила законопроект о бесплатном подведении газопровода до границ участка. С лета 2022 года прокладывать трубы начнут за счёт федерального и региональных бюджетов, льготных кредитов для газовых компаний и инвестиционных надбавок.