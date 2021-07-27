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Новости

Виктор Томенко подтвердил уход краевого министра образования

, ИА "Амител"
Максим Костенко покинет свою должность 2 августа
Максим Костенко / Фото: Екатерина Смолихина

Максим Костенко / Фото: Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края подтвердил отставку министра образования региона Максима Костенко. Официально это произойдёт с 2 августа. Информация была озвучена 27 июля в ходе пресс-конференции главы региона.

"Действительно, Максим Александрович написал заявление по собственному желанию", – прокомментировал губернатор. Кто станет и.о. министра, пока неизвестно.

По данным amic.ru, Костенко переедет в Москву, где, предположительно, возглавит один из департаментов федерального Минобрнауки. Максим Костенко стал министром образования края осенью 2018 года. До этого несколько лет отработал ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

27.07.2021 13:21
- гость -

Максим молодец. Вырвался из гадости АК.

27.07.2021 13:24
)))

Новых творческих успехов и Удачи, Максим Александрович!!! Спасибо Вам за все!

27.07.2021 13:40
- гость -

Вырвался из гадости АК.

Которую предварительно сам создал и благородно оставил нам в наследство. Молодец, чо! Родина тебя не забудет еще долго, расхлебывая то, что ты наворотил.

27.07.2021 13:40
Петро

Очень хорошая новость!

27.07.2021 13:42
Гость

Жалко, конечно. Настоящий трудяга. Наша бюрократическая система любого выживет

27.07.2021 13:48
Наташа

Круто!

27.07.2021 13:48
Гость

Такому человеку тесно в крае

27.07.2021 13:48
- гость -

Костенко -яркий человек, поэтому безразличных к нему нет, кто не навидит, а кто уважает и даже любит. За 3 года он сделал столько хорошего и нужного, столько пыли и плесени с образования стряхнул, что другому и не снилось. Потому и злопыхателей много. Таких людей надо держать всеми силами в регионе!

27.07.2021 13:49
Гость

Молодец!

27.07.2021 13:49
Гость

Удачи!

27.07.2021 13:49
))))

"Жалко, конечно. Настоящий трудяга. Наша бюрократическая система любого выживет"

Самому то не смешно?
И не печалься сильно. Максимум через три года "трудяга" вернётся. Он уже совершал подобные "трудовые подвиги".
Так что держи тёпленькое место, оно за это время остыть не успеет.

27.07.2021 13:49
Илья

Ожидаемо конечно. Думаю край только выиграет от такого представителя в минпросе

27.07.2021 13:51
Хочу в министры

Возьмите меня!

27.07.2021 13:51
Николай

Большому кораблю большое плавание!

27.07.2021 13:53
Гость


"Костенко -яркий человек, поэтому безразличных к нему нет, кто не навидит, а кто уважает и даже любит. За 3 года он сделал столько хорошего и нужного, столько пыли и плесени с образования стряхнул, что другому и не снилось. Потому и злопыхателей много. Таких людей надо держать всеми силами в регионе!"

А вот и подпевалы-подлипалы подтянулись.
Из тех, что пылят и превращают в плесень всё, к чему прикасается этот "яркий" человек.
Счастье региона, что "человек", наконец-то, освобождает край от его присутствия и ИБД.

27.07.2021 13:54
Виктор

27.07.2021 13:48
- гость -

Кто хвалит человека — перечисляйте, за что именно. И кто ругает, тоже.

27.07.2021 13:55
- гость -

Ух ты, как Костенко самому себе комплименты-то раздает напоследок! На всех ресурсах уже отметился, да не по разу! Смешно!

27.07.2021 14:00
Гость


- гость -
Ух ты, как Костенко самому себе комплименты-то раздает напоследок! На всех ресурсах уже отметился, да не по разу! Смешно!


Ну, он же не один здесь "трудится".
До 2 августа вся известная краю штат-команда в его распоряжении.
Вот и "пашут" за вознаграждение в форме заработной платы.

27.07.2021 14:02
Гость

Отличная новость для Петро и галакса. У последних наверное пир горой сегодня

27.07.2021 14:06
- гость -

"Костенко -яркий человек, поэтому безразличных к нему нет, кто не навидит, а кто уважает и даже любит. За 3 года он сделал столько хорошего и нужного, столько пыли и плесени с образования стряхнул, что другому и не снилось. Потому и злопыхателей много. Таких людей надо держать всеми силами в регионе!"

А вы тоже сотрудник минобра? Судя по вашей грамотности, через постель на работу попали?

27.07.2021 14:11
Гость

А у вас видимо проблемы в постели? Так явно свои постельные неудачи проецируете в комментариях ?

27.07.2021 14:12
Коллега

Максим Александрович один из лучших Министров Образования ни только в крае, но и в стране!
Какое количество школ построено! Начат перевод учащихся в первую смену! Пандемический год ввел в жесточайших стресс систему образования, было много родительских тревог по поводу дистанционки! А чего стоит организация школьного питания!!!
Мы изнутри видели какой объем работ "тащил" Костенко на себе! И пусть ни все завершено и возможно кто-то напишет критику, но, коллеги, реально оценить можно только "влезши в сапоги и пройдя дороге"!
Максим Александрович, Вам успехов! Мы будем скучать!

27.07.2021 14:14
Гость

Что вы, уважаемый(ая), свои неудачи в постели через комменты в общество проецируете?

27.07.2021 14:18
Гость

Они свои комментарии потом Костенко покажут-вдруг кого из лизоблюдов в Москву позовёт. Такие любому начальнику милы.

27.07.2021 14:19
- гость -

Максим Александрович один из лучших Министров Образования ни только в крае, но и в стране! - пишет некий "коллега"

Че курил-то такое забористое, "коллега"? Или от Костенко нахватался, а теперь повторяешь, как попугай? Тот тоже все трындел про самых лучших мегакрутых суперспециалистов. Вот только на этих его мегакрутых без слез не взглянешь. Да и сам-то "лучший" министр образования по-русски пишет с ошибками на уровне третьего класса.

27.07.2021 14:20
Родитель. Не понаслышке

Отстаньте от уважаемого человека. Много сделал в нелегкие времена, был открытым и честным, умел вести диалог с родителями. Открыто говорил о достижениях и неудачах, адекватно оценивал возможности, поэтому и привлекал инвестиции в край по разным программам. Всего Вам доброго, Максим Александрович, на новом участке работы!!!

27.07.2021 14:25
Учительница в купальнике


Родитель. Не понаслышке
Отстаньте от уважаемого человека. Много сделал в нелегкие времена, был открытым и честным, умел вести диалог с родителями. Открыто говорил о достижениях и неудачах, адекватно оценивал возможности, поэтому и привлекал инвестиции в край по разным программам. Всего Вам доброго, Максим Александрович, на новом участке работы!!!


Не забудьте про меня, Максим Александрович.
Я тоже готова на вторую попытку покорять Москву.
С Вами у меня всё получится.
Вместе мы сила!

27.07.2021 14:26
- гость -

Ждем новости от Следкома и ФСБ.

27.07.2021 14:26
Гость

Сразу видно несчастливых и поэтому злобных людей. Вам все равно кого хаять, Попова, Иванова, Сидорова лишь бы выплеснуть свой негатив. Что ж вы такие, одинокие, без команды и без лица, тут в рабочее время ошиваетесь? На большее ума не хватает?

27.07.2021 14:30
слов нет

скока тут деб..в

27.07.2021 14:31
Wind

Сферу не знаю, ничего о герое сабжа сказать не могу. Но по уровню грамотности комментаторов и построения речи, что-то "супротивники" явно не дотягивают. В данной теме показатель.)

27.07.2021 14:35
)))


Гость
Сразу видно несчастливых и поэтому злобных людей. Вам все равно кого хаять, Попова, Иванова, Сидорова лишь бы выплеснуть свой негатив. Что ж вы такие, одинокие, без команды и без лица, тут в рабочее время ошиваетесь? На большее ума не хватает?

Да-да, несчастные!
Берите пример с министра, пока он ещё здесь.
Вон и лицо сияет, как начищенный медный таз, и команда вся в сборе и состоянии повышенной готовности, и рабочее время, как всегда, тикает, денежки капают, а "ум" просто в каждом слове светится.))

27.07.2021 14:38
- гость -

Он всегда был карьеристом))
А факультет социологии откуда " ноги растут" отдельная тема...Не совсем понятно правда, как начиная " с кризисного центра для мужчин" , добраться совсем по другой, линии до Москвы))

27.07.2021 14:38
- гость -

По мне, вот абсолютно непонятно, что комментирования к теме о "желании" Томенко увеличить число вакцинации до 10 тыщ. в день. Ибо вопросов тьма, ааа, каким-таким образом?

27.07.2021 14:49
А что тут непонятного?

27.07.2021 14:38
- гость -
Он всегда был карьеристом))
А факультет социологии откуда " ноги растут" отдельная тема...Не совсем понятно правда, как начиная " с кризисного центра для мужчин" , добраться совсем по другой, линии до Москвы))


В народе про таких говорят: наш пострел везде поспел.

Мобильный он, даже создал такую "когорту" учителей, "мобильники" называются.
Плюс к тому не брезгливый он, не гнушается самых грязных способов подковёрной борьбы за тёплое иместо.
И с грязью смешать любого, кто посмеет ему сопротивляться, всегда готов.
А "кризисный центр" - это был просто временный "клондайк".

27.07.2021 14:55
- гость -

Все хорошие специалисты покидают край.
Властям стоит задуматься.

27.07.2021 15:02
- гость -

Очень хороший министр. Он слушал народ,главное,СЛЫШАЛ И УВАЖАЛ МНЕНИЕ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА.

Креативный, умел генерировать идеи,умный,целеустремлённый.

27.07.2021 15:07
Гость

А еще искренний и открытый, результативный. Не боялся прямых эфиров и вопросов от родителей

27.07.2021 15:08
- гость -

"...что если самые "талантливые" люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.
Ехай Максик... навсегда! И команду свою прихлебателей жeлательно с собой забери!

27.07.2021 15:09
- гость -

Гость писал (а):

Креативный, умел генерировать идеи

Ну да, ну да! Как он идею с картонными коробками из-под стирального порошка вместо дистанционного образования креативно сгенерировал! А потом так же креативно хвастался на всю Россию-матушку своим ноу-хау! Небось, в Москву-то опытом делиться поедет - будет картонные коробки по всей стране внедрять!

27.07.2021 15:11
Абонент

27.07.2021 15:08
- гость -
"...что если самые "талантливые" люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.
Ехай Максик... навсегда! И команду свою прихлебателей жeлательно с собой забери!


Куда ж я их заберу?!
Да и отработанный материал мне не нужен.
Они свою задачу выполнили.
Пусть живут и работают в том, что я им "построил" здесь за три года.

27.07.2021 15:19
Гость

Вроде же вы должны радоваться. А радости что то не видно. Аууууу! Злопыхателиииииии!!!!! Что с вами? Однако зависть одолела

27.07.2021 15:23
))))

27.07.2021 15:19
Гость
Вроде же вы должны радоваться. А радости что то не видно. Аууууу! Злопыхателиииииии!!!!! Что с вами? Однако зависть одолела


Не надо проецировать своё состояние на других.
Это ж только тебе известно, чему завидовать-то можно в данном конкретном случае да и во всей "трудовой" биографии Костенко.

27.07.2021 15:27
Гость

Я рад, что тебе неизвестно, неизвестное лицо)))

27.07.2021 15:31
- гость -

Может быть, Костенко и был хорошим министром,не знаю.
Только учителя как стонали, так и продолжают стонать под гнетом огромного, просто неимоверного количества ненужных планов и отчетов.

27.07.2021 15:54
- гость -

27.07.2021 15:31
- гость -
Может быть, Костенко и был хорошим министром,не знаю.

Он был "министром".
НИКАКИМ.

27.07.2021 16:04
- гость -

Такое ощущение, что весь минобр на сайте пишет оды "лучшему" министру... Только что из его деятельности на посту министра можно вспомнить? Может личный туалет за миллион, который он себе первым делом сделал, хотя другие министры не гнушались общим? Или как он первым заявил после послания Президента о бесплатном питании для младших школьников, что у нас в крае все готово? А потом оказалось, что ничего не готово и из-за этого на край пришло только половина денег и младших школьников начали кормить за счет старших школьников и родительских денег, снизив уровень питания. Или как он сделал громкое заявление о значительном увеличении зарплаты педагогам, но увеличения не произошло? Или как набрал себе в штат в три раза больше пресс-секретарей для его "продвижения" в интернете? Вопросы можно бесконечно задавать

27.07.2021 16:06
Гость

Никаким был Жидких. А Костенко был лучшим министром за последние лет 15. Пожалеете ещё об его отставке.

27.07.2021 16:24
- гость -

Может быть, Костенко и был хорошим министром,не знаю.
Только учителя как стонали, так и продолжают стонать под гнетом огромного, просто неимоверного количества ненужных планов и отчетов.

----

Поверьте, что не Костенко инициатор этого! Берите гораздо выше!

27.07.2021 16:26
- гость -

27.07.2021 16:06
Гость
Никаким был Жидких. А Костенко был лучшим министром за последние лет 15. Пожалеете ещё об его отставке.


Самому-то не смешно?
Радоваться надо за человека, по собственному желанию же уходит.
О чём жалеть-то?

27.07.2021 16:30
Гость

Ему удачи!!!

27.07.2021 16:30
Гость

27.07.2021 16:04
- гость -
Такое ощущение, что весь минобр на сайте пишет оды "лучшему" министру...

Это не ощущение, это грубая реальность.

Правда, на эту работу согласны самые безграмотные выпускники местных вузов с уровнем "бакалавриат".
Уважающие себя специалисты, их немного, но они есть и в минобре, на такую "работу" не идут.

27.07.2021 16:33
Гость

Ну а почему бы и не написать хорошее о хорошем человеке?

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