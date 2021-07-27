Виктор Томенко подтвердил уход краевого министра образования

Губернатор Алтайского края подтвердил отставку министра образования региона Максима Костенко. Официально это произойдёт с 2 августа. Информация была озвучена 27 июля в ходе пресс-конференции главы региона.

"Действительно, Максим Александрович написал заявление по собственному желанию", – прокомментировал губернатор. Кто станет и.о. министра, пока неизвестно.

По данным amic.ru, Костенко переедет в Москву, где, предположительно, возглавит один из департаментов федерального Минобрнауки. Максим Костенко стал министром образования края осенью 2018 года. До этого несколько лет отработал ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.