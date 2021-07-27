Виктор Томенко подтвердил уход краевого министра образования

Губернатор Алтайского края подтвердил отставку министра образования региона Максима Костенко. Официально это произойдёт с 2 августа. Информация была озвучена 27 июля в ходе пресс-конференции главы региона.
"Действительно, Максим Александрович написал заявление по собственному желанию", – прокомментировал губернатор. Кто станет и.о. министра, пока неизвестно.
По данным amic.ru, Костенко переедет в Москву, где, предположительно, возглавит один из департаментов федерального Минобрнауки. Максим Костенко стал министром образования края осенью 2018 года. До этого несколько лет отработал ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.
Комментарии
Максим молодец. Вырвался из гадости АК.
Новых творческих успехов и Удачи, Максим Александрович!!! Спасибо Вам за все!
Вырвался из гадости АК.
Которую предварительно сам создал и благородно оставил нам в наследство. Молодец, чо! Родина тебя не забудет еще долго, расхлебывая то, что ты наворотил.
Очень хорошая новость!
Жалко, конечно. Настоящий трудяга. Наша бюрократическая система любого выживет
Круто!
Такому человеку тесно в крае
Костенко -яркий человек, поэтому безразличных к нему нет, кто не навидит, а кто уважает и даже любит. За 3 года он сделал столько хорошего и нужного, столько пыли и плесени с образования стряхнул, что другому и не снилось. Потому и злопыхателей много. Таких людей надо держать всеми силами в регионе!
Молодец!
Удачи!
"Жалко, конечно. Настоящий трудяга. Наша бюрократическая система любого выживет"
Самому то не смешно?
И не печалься сильно. Максимум через три года "трудяга" вернётся. Он уже совершал подобные "трудовые подвиги".
Так что держи тёпленькое место, оно за это время остыть не успеет.
Ожидаемо конечно. Думаю край только выиграет от такого представителя в минпросе
Возьмите меня!
Большому кораблю большое плавание!
"Костенко -яркий человек, поэтому безразличных к нему нет, кто не навидит, а кто уважает и даже любит. За 3 года он сделал столько хорошего и нужного, столько пыли и плесени с образования стряхнул, что другому и не снилось. Потому и злопыхателей много. Таких людей надо держать всеми силами в регионе!"
А вот и подпевалы-подлипалы подтянулись.
Из тех, что пылят и превращают в плесень всё, к чему прикасается этот "яркий" человек.
Счастье региона, что "человек", наконец-то, освобождает край от его присутствия и ИБД.
27.07.2021 13:48
- гость -
Кто хвалит человека — перечисляйте, за что именно. И кто ругает, тоже.
Ух ты, как Костенко самому себе комплименты-то раздает напоследок! На всех ресурсах уже отметился, да не по разу! Смешно!
- гость -
Ух ты, как Костенко самому себе комплименты-то раздает напоследок! На всех ресурсах уже отметился, да не по разу! Смешно!
Ну, он же не один здесь "трудится".
До 2 августа вся известная краю штат-команда в его распоряжении.
Вот и "пашут" за вознаграждение в форме заработной платы.
Отличная новость для Петро и галакса. У последних наверное пир горой сегодня
"Костенко -яркий человек, поэтому безразличных к нему нет, кто не навидит, а кто уважает и даже любит. За 3 года он сделал столько хорошего и нужного, столько пыли и плесени с образования стряхнул, что другому и не снилось. Потому и злопыхателей много. Таких людей надо держать всеми силами в регионе!"
А вы тоже сотрудник минобра? Судя по вашей грамотности, через постель на работу попали?
А у вас видимо проблемы в постели? Так явно свои постельные неудачи проецируете в комментариях ?
Максим Александрович один из лучших Министров Образования ни только в крае, но и в стране!
Какое количество школ построено! Начат перевод учащихся в первую смену! Пандемический год ввел в жесточайших стресс систему образования, было много родительских тревог по поводу дистанционки! А чего стоит организация школьного питания!!!
Мы изнутри видели какой объем работ "тащил" Костенко на себе! И пусть ни все завершено и возможно кто-то напишет критику, но, коллеги, реально оценить можно только "влезши в сапоги и пройдя дороге"!
Максим Александрович, Вам успехов! Мы будем скучать!
Что вы, уважаемый(ая), свои неудачи в постели через комменты в общество проецируете?
Они свои комментарии потом Костенко покажут-вдруг кого из лизоблюдов в Москву позовёт. Такие любому начальнику милы.
Максим Александрович один из лучших Министров Образования ни только в крае, но и в стране! - пишет некий "коллега"
Че курил-то такое забористое, "коллега"? Или от Костенко нахватался, а теперь повторяешь, как попугай? Тот тоже все трындел про самых лучших мегакрутых суперспециалистов. Вот только на этих его мегакрутых без слез не взглянешь. Да и сам-то "лучший" министр образования по-русски пишет с ошибками на уровне третьего класса.
Отстаньте от уважаемого человека. Много сделал в нелегкие времена, был открытым и честным, умел вести диалог с родителями. Открыто говорил о достижениях и неудачах, адекватно оценивал возможности, поэтому и привлекал инвестиции в край по разным программам. Всего Вам доброго, Максим Александрович, на новом участке работы!!!
Родитель. Не понаслышке
Отстаньте от уважаемого человека. Много сделал в нелегкие времена, был открытым и честным, умел вести диалог с родителями. Открыто говорил о достижениях и неудачах, адекватно оценивал возможности, поэтому и привлекал инвестиции в край по разным программам. Всего Вам доброго, Максим Александрович, на новом участке работы!!!
Не забудьте про меня, Максим Александрович.
Я тоже готова на вторую попытку покорять Москву.
С Вами у меня всё получится.
Вместе мы сила!
Ждем новости от Следкома и ФСБ.
Сразу видно несчастливых и поэтому злобных людей. Вам все равно кого хаять, Попова, Иванова, Сидорова лишь бы выплеснуть свой негатив. Что ж вы такие, одинокие, без команды и без лица, тут в рабочее время ошиваетесь? На большее ума не хватает?
скока тут деб..в
Сферу не знаю, ничего о герое сабжа сказать не могу. Но по уровню грамотности комментаторов и построения речи, что-то "супротивники" явно не дотягивают. В данной теме показатель.)
Гость
Сразу видно несчастливых и поэтому злобных людей. Вам все равно кого хаять, Попова, Иванова, Сидорова лишь бы выплеснуть свой негатив. Что ж вы такие, одинокие, без команды и без лица, тут в рабочее время ошиваетесь? На большее ума не хватает?
Да-да, несчастные!
Берите пример с министра, пока он ещё здесь.
Вон и лицо сияет, как начищенный медный таз, и команда вся в сборе и состоянии повышенной готовности, и рабочее время, как всегда, тикает, денежки капают, а "ум" просто в каждом слове светится.))
Он всегда был карьеристом))
А факультет социологии откуда " ноги растут" отдельная тема...Не совсем понятно правда, как начиная " с кризисного центра для мужчин" , добраться совсем по другой, линии до Москвы))
По мне, вот абсолютно непонятно, что комментирования к теме о "желании" Томенко увеличить число вакцинации до 10 тыщ. в день. Ибо вопросов тьма, ааа, каким-таким образом?
27.07.2021 14:38
- гость -
Он всегда был карьеристом))
А факультет социологии откуда " ноги растут" отдельная тема...Не совсем понятно правда, как начиная " с кризисного центра для мужчин" , добраться совсем по другой, линии до Москвы))
В народе про таких говорят: наш пострел везде поспел.
Мобильный он, даже создал такую "когорту" учителей, "мобильники" называются.
Плюс к тому не брезгливый он, не гнушается самых грязных способов подковёрной борьбы за тёплое иместо.
И с грязью смешать любого, кто посмеет ему сопротивляться, всегда готов.
А "кризисный центр" - это был просто временный "клондайк".
Все хорошие специалисты покидают край.
Властям стоит задуматься.
Очень хороший министр. Он слушал народ,главное,СЛЫШАЛ И УВАЖАЛ МНЕНИЕ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА.
Креативный, умел генерировать идеи,умный,целеустремлённый.
А еще искренний и открытый, результативный. Не боялся прямых эфиров и вопросов от родителей
"...что если самые "талантливые" люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.
Ехай Максик... навсегда! И команду свою прихлебателей жeлательно с собой забери!
Гость писал (а):
Креативный, умел генерировать идеи
Ну да, ну да! Как он идею с картонными коробками из-под стирального порошка вместо дистанционного образования креативно сгенерировал! А потом так же креативно хвастался на всю Россию-матушку своим ноу-хау! Небось, в Москву-то опытом делиться поедет - будет картонные коробки по всей стране внедрять!
27.07.2021 15:08
- гость -
"...что если самые "талантливые" люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.
Ехай Максик... навсегда! И команду свою прихлебателей жeлательно с собой забери!
Куда ж я их заберу?!
Да и отработанный материал мне не нужен.
Они свою задачу выполнили.
Пусть живут и работают в том, что я им "построил" здесь за три года.
Вроде же вы должны радоваться. А радости что то не видно. Аууууу! Злопыхателиииииии!!!!! Что с вами? Однако зависть одолела
27.07.2021 15:19
Гость
Вроде же вы должны радоваться. А радости что то не видно. Аууууу! Злопыхателиииииии!!!!! Что с вами? Однако зависть одолела
Не надо проецировать своё состояние на других.
Это ж только тебе известно, чему завидовать-то можно в данном конкретном случае да и во всей "трудовой" биографии Костенко.
Я рад, что тебе неизвестно, неизвестное лицо)))
Может быть, Костенко и был хорошим министром,не знаю.
Только учителя как стонали, так и продолжают стонать под гнетом огромного, просто неимоверного количества ненужных планов и отчетов.
27.07.2021 15:31
- гость -
Может быть, Костенко и был хорошим министром,не знаю.
Он был "министром".
НИКАКИМ.
Такое ощущение, что весь минобр на сайте пишет оды "лучшему" министру... Только что из его деятельности на посту министра можно вспомнить? Может личный туалет за миллион, который он себе первым делом сделал, хотя другие министры не гнушались общим? Или как он первым заявил после послания Президента о бесплатном питании для младших школьников, что у нас в крае все готово? А потом оказалось, что ничего не готово и из-за этого на край пришло только половина денег и младших школьников начали кормить за счет старших школьников и родительских денег, снизив уровень питания. Или как он сделал громкое заявление о значительном увеличении зарплаты педагогам, но увеличения не произошло? Или как набрал себе в штат в три раза больше пресс-секретарей для его "продвижения" в интернете? Вопросы можно бесконечно задавать
Никаким был Жидких. А Костенко был лучшим министром за последние лет 15. Пожалеете ещё об его отставке.
Может быть, Костенко и был хорошим министром,не знаю.
Только учителя как стонали, так и продолжают стонать под гнетом огромного, просто неимоверного количества ненужных планов и отчетов.
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Поверьте, что не Костенко инициатор этого! Берите гораздо выше!
27.07.2021 16:06
Гость
Никаким был Жидких. А Костенко был лучшим министром за последние лет 15. Пожалеете ещё об его отставке.
Самому-то не смешно?
Радоваться надо за человека, по собственному желанию же уходит.
О чём жалеть-то?
Ему удачи!!!
27.07.2021 16:04
- гость -
Такое ощущение, что весь минобр на сайте пишет оды "лучшему" министру...
Это не ощущение, это грубая реальность.
Правда, на эту работу согласны самые безграмотные выпускники местных вузов с уровнем "бакалавриат".
Уважающие себя специалисты, их немного, но они есть и в минобре, на такую "работу" не идут.
Ну а почему бы и не написать хорошее о хорошем человеке?