Министр образования Алтайского края может добровольно уйти в отставку

Министр образования Алтайского края Максим Костенко уже в следующем месяце может оставить свой пост. По данным источников amic.ru, Костенко переедет в Москву, где, предположительно, возглавит один из департаментов федерального Минобрнауки. Получить оперативный комментарий у самого министра на момент публикации не удалось.

Накануне в своём Instagram министр опубликовал пост, посвящённый предстоящему учебному году. "Задумался, а сколько же было ремонтов, строек образовательных организаций за последние три года? Более 850 объектов, почти на 15 млрд рублей. Всё это стало возможным благодаря поддержке губернатора и слаженной работе Минобра, Минстроя, глав муниципалитетов и других партнёров. И много ещё впереди предстоит сделать…" – отметил глава ведомства.

Максим Костенко стал министром образования края осенью 2018 года. До этого несколько лет отработал ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.