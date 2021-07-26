Министр образования Алтайского края может добровольно уйти в отставку

Министр образования Алтайского края Максим Костенко уже в следующем месяце может оставить свой пост. По данным источников amic.ru, Костенко переедет в Москву, где, предположительно, возглавит один из департаментов федерального Минобрнауки. Получить оперативный комментарий у самого министра на момент публикации не удалось.
Накануне в своём Instagram министр опубликовал пост, посвящённый предстоящему учебному году. "Задумался, а сколько же было ремонтов, строек образовательных организаций за последние три года? Более 850 объектов, почти на 15 млрд рублей. Всё это стало возможным благодаря поддержке губернатора и слаженной работе Минобра, Минстроя, глав муниципалитетов и других партнёров. И много ещё впереди предстоит сделать…" – отметил глава ведомства.
Максим Костенко стал министром образования края осенью 2018 года. До этого несколько лет отработал ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.
Комментарии
Словоблуды всегда в почёте
Дай бог ! Пуст ускорят процесс, и не забудут Попова и Перфильева отправить на Кунашир, подальше
И томенко вслед за ними))))
Костенко норм мужик. Щас назначяат какого-нибудь бумагомарателя.
Москва забирает лучших
Большому кораблю большое плавание.
"соросовцы" продолжают тащить своего паренька
Что с возу упало то кобыле легче...
К хохлам подался?
Отличный министр!
Он делал попытки говорить с народом, учитывал мнение людей,выполнял обещания.
Там нужны такие, по идее, "не по наслышке знающие проблемы регионального образования", но по факту, живущих в своем, оторванном от реальности мире
Вообще он на самом деле человек очень хороший. Ну может быть он там тесты на конкурсе хорошо сдал. Хотя... чё там в той Москве делать, представления не имею.
У нас кстати многие министры не знают определение " цифровизации" и в чем отличие от автоматизации! Даже увы в мин цифре работают незнающие мат. часть люди! Что до министра образования - недоглядел......
Короля делает свита.
Это было сильное звено во власти.
26.07.2021 15:01
- гость -
Костенко норм мужик.
Ну да, только буллинг его замучил и оладьи шикардос. Перед Мишустиком прогнулся, пыль в глаза набросал, вот и в Масквабад дернули, сядет на буллинг и помчится.
Это было сильное звено во власти.
Аж звенело бубенцами......
Что даже в маршрутизации тыловых сетей не соображают?
Самоматериализующиеся шмели сквозь стёкла не летают? Да ну не верю. Я названия работ читал.
Жаль конечно. Удачи, Максим Александрович Вам
Скатертью дорога плакать кроме свиты никто не будет.
Лишь бы не получилось как с предыдущем в Москве ФСБ ареставало.