Мошенники придумали новый способ обмана россиян при помощи мессенджеров

Мошенники стали красть деньги у россиян с помощью якобы организованных мессенджерами розыгрышей денежных призов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Сбербанк.

"Новая уловка мошенников – "акция мессенджеров". Злоумышленники объявляют о конкурсе в Сети, якобы организованном популярными программами для переписки", – рассказали в организации.

Отмечается, что при переходе по ссылке человек попадает на фишинговый сайт, где сказано, что призовой фонд акции составляет 1 млн долларов. Желающим поучаствовать предлагают выбрать любой мессенджер, а затем сайт выдаёт размер приза – от 10 до 5000 долларов. После участия в розыгрыше потенциальная жертва переходит в чат с "администратором", где бот рассказывает, что человек якобы вошёл в топ-100 пользователей соцсети и может получить ещё пять крупных денежных призов. Однако из-за запрета на перевод валюты внутри России выигрыш необходимо конвертировать в рубли, за что аферисты требуют заплатить небольшую комиссию.

Для этого они просят ввести все данные банковской карты, включая срок действия и трёхзначный код, а затем подтвердить операцию кодом из SMS. Так мошенники получат не только комиссию, но и смогут украсть со счёта жертвы все хранящиеся там деньги.

В Сбербанке призвали тщательно проверять информацию о подобных "конкурсах". Если не удалось установить организатора такой акции – от участия лучше отказаться. Кроме того, оплатить "комиссию" или "взнос" просят только мошенники, а при конвертации валюты комиссия взимается автоматически. Более того, если речь идёт о зачислении приза, все организационные расходы должен брать на себя организатор.

Ранее специалист Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как избавиться от назойливых звонков с незнакомых номеров и таким образом попасть в "чёрный список" мошенников. Как оказалось, проще всего в этом случае – не брать трубку, но есть и другие работающие методы – от специальных приложений до "правильного" общения со злоумышленниками.