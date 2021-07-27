Герб Алтайского края изменят из-за претензий геральдистов

Герб Алтайского края изменят вслед за эмблемой Барнаула из-за претензий членов геральдического совета при президенте РФ, заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев. Его слова приводит ИА "Банкфакс".

Какие именно детали смутили геральдистов, не отмечается, но, очевидно, что речь идёт об основных элементах герба – колосьях (символизируют сельское хозяйство) с голубой ленточкой, которая не несёт смысловой нагрузки, зелёной колыванской "Царице ваз" (говорит о природных богатствах края, искусстве его мастеров) на красном фоне, что противоречит правилу тинктур, и дымящейся доменной печи, которая воспроизводит такую же печь из герба Барнаула и расположена выше, то есть главнее, чаши.

Как отметил Негреев, вопрос изменения герба обсуждают и, скорее всего, его приведут в соответствие с геральдическими правилами к осени 2022 года, когда регион будет отмечать 85-летие.

Также у геральдистов есть претензии к гербам и других муниципалитетов края, добавил он. Не исключено, что, например, эмблемы Алейска, Горняка, Рубцовска с элементами Новейшего времени и Бийска с томским конём также изменят.

23 июля также стало известно, что герб изменится и у Барнаула. Каким будет новый символ города, пока неизвестно, но точно ясно, что с него исчезнет серебряный конь, обозначающий принадлежность Барнаула к Томской губернии.