Герб Алтайского края изменят из-за претензий геральдистов

Герб Алтайского края изменят вслед за эмблемой Барнаула из-за претензий членов геральдического совета при президенте РФ, заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев. Его слова приводит ИА "Банкфакс".
Какие именно детали смутили геральдистов, не отмечается, но, очевидно, что речь идёт об основных элементах герба – колосьях (символизируют сельское хозяйство) с голубой ленточкой, которая не несёт смысловой нагрузки, зелёной колыванской "Царице ваз" (говорит о природных богатствах края, искусстве его мастеров) на красном фоне, что противоречит правилу тинктур, и дымящейся доменной печи, которая воспроизводит такую же печь из герба Барнаула и расположена выше, то есть главнее, чаши.
Как отметил Негреев, вопрос изменения герба обсуждают и, скорее всего, его приведут в соответствие с геральдическими правилами к осени 2022 года, когда регион будет отмечать 85-летие.
Также у геральдистов есть претензии к гербам и других муниципалитетов края, добавил он. Не исключено, что, например, эмблемы Алейска, Горняка, Рубцовска с элементами Новейшего времени и Бийска с томским конём также изменят.
23 июля также стало известно, что герб изменится и у Барнаула. Каким будет новый символ города, пока неизвестно, но точно ясно, что с него исчезнет серебряный конь, обозначающий принадлежность Барнаула к Томской губернии.
Комментарии
Не успели кобылу убрать с герба аула
членов геральдического совета при президенте РФ
ооо.. еще и такие есть нахлебники???
т.е им чтото не понравится и все меняй???
Пойду на геральдиста учится - хлебное местечко.
У нас же все везде хорошо: мильёны высокотехнологичных рабочих мест создано, люди получают достойную зарплату, наука,образование и медицина на высоте, корабли бороздят просторы вселенной...осталась малость: поменять герб АК..
Когда коту делать нечего....
о, на гербе появился Щелкунчик
Предлагаю провести эти изменения ЗА СЧЁТ геральдистов.
Меня как честного налогоплательщика устраивал старый герб, в частности мне пофиг было. А щас будут милионные затраты на замену, за счет таких же честных налогоплательщиков, а геральдисты поди еще и премию получат.
Меня вот не устраивает наличие множества бесполезных служб, которые пожирают средства из бюджета, может их убрать тоже?
А ведь сколько еще идей...
Видимо, готовится развал государства на удельные княжества, поэтому гербы должны точно отражать современную взаимную подчинённость или отсутствие таковой.
Так вот в чём дело? Не тот герб (не по правилам) - потому так и живём!
Зачем ждвть 2022 год? С 01082021 меняем и Вот тогда начнется настоящая жизнь"
откуда взялись эти правила геральдистов, и почему именно в пандемийный кризис приспичило менять герб. Разве мало проблем нерешенных сейчас?
откуда такая беспечность? профицит бюджета так действует на людишек?
стремятся по карманам рассовать то что плохо лежит?
красный цвет на гербе это жуть!
в старом было больше голубого, больше неба.
Красный создает какую-то тревожность, в сочетании с печью - просто крематорий.
учитывая что речной вокзал у нас разрушен, а рейсы с барнаульского аэропорта убыточны,
оставили бы коня!!! скоро на перекладных в столицы будет прошения привозить.
Странно, чего им гербы спать не дают? Герб территории - это обязательно?Тогда каждой торговой палатке надо
Может поменять геральдистов?
Для Баран-аула, надо барана горного на герб. Печь точно не нужна, торговый центр туда.
Колосья пшеницы там зачем? геральдисты не знают что атай растит в основном гречиху и сахарную свеклу??? тоже мне геральдисты
и семечки еще на полях Алтайских, можно подсолнух поместить на герб
Как же нам рыцарям и без герба. Это ж стыд какой....
как только коня уберут, можно будет забыть о принадлежности томской губернии и объявить алтай местом какой либо малой народности. у нас любят так делать.
Есть предложение сменить геральдистов на дворников.
От последних хотя бы очевидная польза для общества.
А от гельдистов лишь расходы на ненужные проекты.
27.07.2021 17:07
- гость -
объявить алтай местом какой либо малой народности
Похоже на то
Город Барнаул оскорбляют (баран-аулом) не местные, прошлые, в основном из ближнего зарубежья. Ты казах?
полюбилась геральдика едросикам - и делать и ниче не надо и суета