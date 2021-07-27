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Герб Алтайского края изменят из-за претензий геральдистов

, ИА "Амител"
Его могут привести в соответствие с современными правилами уже к осени 2022 года
Герб Алтайского края

Герб Алтайского края

Герб Алтайского края изменят вслед за эмблемой Барнаула из-за претензий членов геральдического совета при президенте РФ, заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев. Его слова приводит ИА "Банкфакс".

Какие именно детали смутили геральдистов, не отмечается, но, очевидно, что речь идёт об основных элементах герба – колосьях (символизируют сельское хозяйство) с голубой ленточкой, которая не несёт смысловой нагрузки, зелёной колыванской "Царице ваз" (говорит о природных богатствах края, искусстве его мастеров) на красном фоне, что противоречит правилу тинктур, и дымящейся доменной печи, которая воспроизводит такую же печь из герба Барнаула и расположена выше, то есть главнее, чаши.

Как отметил Негреев, вопрос изменения герба обсуждают и, скорее всего, его приведут в соответствие с геральдическими правилами к осени 2022 года, когда регион будет отмечать 85-летие.

Также у геральдистов есть претензии к гербам и других муниципалитетов края, добавил он. Не исключено, что, например, эмблемы Алейска, Горняка, Рубцовска с элементами Новейшего времени и Бийска с томским конём также изменят.

23 июля также стало известно, что герб изменится и у Барнаула. Каким будет новый символ города, пока неизвестно, но точно ясно, что с него исчезнет серебряный конь, обозначающий принадлежность Барнаула к Томской губернии.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

27.07.2021 15:03
- гость -

Не успели кобылу убрать с герба аула

27.07.2021 15:03
- гость -

членов геральдического совета при президенте РФ

ооо.. еще и такие есть нахлебники???
т.е им чтото не понравится и все меняй???

27.07.2021 15:05
- гость -

Пойду на геральдиста учится - хлебное местечко.

27.07.2021 15:16
- гость -

У нас же все везде хорошо: мильёны высокотехнологичных рабочих мест создано, люди получают достойную зарплату, наука,образование и медицина на высоте, корабли бороздят просторы вселенной...осталась малость: поменять герб АК..

27.07.2021 15:17
Гость

Когда коту делать нечего....

27.07.2021 15:34
гiсть

о, на гербе появился Щелкунчик

27.07.2021 15:37
krash

Предлагаю провести эти изменения ЗА СЧЁТ геральдистов.
Меня как честного налогоплательщика устраивал старый герб, в частности мне пофиг было. А щас будут милионные затраты на замену, за счет таких же честных налогоплательщиков, а геральдисты поди еще и премию получат.

Меня вот не устраивает наличие множества бесполезных служб, которые пожирают средства из бюджета, может их убрать тоже?

27.07.2021 15:52
Тютя

А ведь сколько еще идей...

27.07.2021 16:19
- гость -

Видимо, готовится развал государства на удельные княжества, поэтому гербы должны точно отражать современную взаимную подчинённость или отсутствие таковой.

27.07.2021 16:26
ПЕТР

Так вот в чём дело? Не тот герб (не по правилам) - потому так и живём!
Зачем ждвть 2022 год? С 01082021 меняем и Вот тогда начнется настоящая жизнь"

27.07.2021 16:35
- гость -

откуда взялись эти правила геральдистов, и почему именно в пандемийный кризис приспичило менять герб. Разве мало проблем нерешенных сейчас?
откуда такая беспечность? профицит бюджета так действует на людишек?
стремятся по карманам рассовать то что плохо лежит?

27.07.2021 16:38
- гость -

красный цвет на гербе это жуть!
в старом было больше голубого, больше неба.
Красный создает какую-то тревожность, в сочетании с печью - просто крематорий.
учитывая что речной вокзал у нас разрушен, а рейсы с барнаульского аэропорта убыточны,
оставили бы коня!!! скоро на перекладных в столицы будет прошения привозить.

27.07.2021 16:42
Filin

Странно, чего им гербы спать не дают? Герб территории - это обязательно?Тогда каждой торговой палатке надо

27.07.2021 16:51
- гость -

Может поменять геральдистов?

27.07.2021 16:56
- гость -

Для Баран-аула, надо барана горного на герб. Печь точно не нужна, торговый центр туда.
Колосья пшеницы там зачем? геральдисты не знают что атай растит в основном гречиху и сахарную свеклу??? тоже мне геральдисты

27.07.2021 16:58
- гость -

и семечки еще на полях Алтайских, можно подсолнух поместить на герб

27.07.2021 17:04
- гость -

Как же нам рыцарям и без герба. Это ж стыд какой....

27.07.2021 17:07
- гость -

как только коня уберут, можно будет забыть о принадлежности томской губернии и объявить алтай местом какой либо малой народности. у нас любят так делать.

27.07.2021 17:46
- гость -

Есть предложение сменить геральдистов на дворников.
От последних хотя бы очевидная польза для общества.
А от гельдистов лишь расходы на ненужные проекты.

27.07.2021 17:52
- гость -

27.07.2021 17:07
- гость -
объявить алтай местом какой либо малой народности

Похоже на то

27.07.2021 17:56
- гость -

Город Барнаул оскорбляют (баран-аулом) не местные, прошлые, в основном из ближнего зарубежья. Ты казах?

27.07.2021 22:07
Пионер

полюбилась геральдика едросикам - и делать и ниче не надо и суета

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