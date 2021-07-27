Женская сборная России впервые выиграла золото в командном многоборье на Играх в Токио

Российские гимнастки впервые в истории выиграли командное многоборье на Олимпийских играх в Токио. Победу стране принесли Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Второе место заняла сборная США, третье – команда из Великобритании.

Напомним, что в последний раз победа в гимнастике на Олимпиаде досталась российской команде в 1992 году. Тогда Светлана Богинская, Оксана Чусовитина, Розалия Галиева, Елена Груднева, Татьяна Гуцу и Татьяна Лысенко выступали под олимпийским флагом в составе объединённой команды.

Спортсмен из Бийска Сергей Каменский в паре с Юлией Каримовой взяли медали в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Это первая награда представителя Алтайского края на летней Олимпиаде 2020 года в Токио.