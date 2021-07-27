Бийчанин Сергей Каменский выиграл бронзу на Олимпиаде в Токио в стрельбе

Спортсмен из Бийска Сергей Каменский в паре с Юлией Каримовой взяли медали в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Это первая награда представителя Алтайского края на летней Олимпиаде 2020 года в Токио.

Россияне в матче за бронзу победили представителей Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тхэ Ён со счётом 17:9. Причём по ходу борьбы наша пара проигрывала 4:0. Это уже третья бронза для сборной России на играх в Токио. Россияне Анастасия Галашина и Владимир Масленников в квалификации стали пятыми и закончили выступление в этой дисциплине. В финале встретятся дуэты из США и Китая.

Ранее бийский стрелок Сергей Каменский занял на Олимпиаде-2020 десятое место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Для спортсмена это не самая коронная дистанция. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году он был в стрельбе из пневматической винтовки 16-м, а затем завоевал серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений. Таким образом, это уже вторая медаль на Олимпийских играх для алтайского спортсмена.

У Сергея ещё будет шанс побороться за золото. 2 августа он поспорит за медали Олимпиады в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды – 333 спортсмена.

Подробнее об успехах алтайских спортсменах на Олимпиадах читайте в нашем большом материале.