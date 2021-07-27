Mash: бийчанка выбросила свою трёхмесячную дочку из окна из-за расставания с мужем

Бийчанка, выбросившая ребёнка из окна седьмого этажа, сделала это после развода с мужем. Такую информацию приводит Telegram-канал Mash Siberia.

Как рассказывают соседи 33-летней женщины, пару месяцев назад с нею расстался супруг. Она хотела вернуть мужа, однако у неё не вышло и сегодня, 27 июля, он пришёл, чтобы забрать свои вещи.

В момент происшествия дома также находилась мама женщины и ещё два ребёнка – шестилетний сын и четырёхлетняя дочка. Их передали бабушке.

Напомним, что сегодня в Бийске женщина выбросила из окна свою трёхмесячную дочку, после чего сама попыталась покончить жизнь самоубийством. Их доставили в тяжёлом состоянии в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство, а прокуратура собирается дать оценку добросовестности исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребёнка и действий органов опеки.

