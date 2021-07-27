Бийчанка выбросила младенца из окна седьмого этажа и попыталась покончить с собой

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство трёхмесячной девочки в Бийске. По данным следователей, днём 27 июля 33-летняя женщина выкинула дочь из окна.

Предварительно установлено, что женщина выбросила младенца из окна 7-го этажа, после чего попыталась покончить с собой. Бийчанку вместе с ребёнком госпитализировали с травмами.

Следователи провели осмотр места происшествия, сообщает пресс-служба ведомства. Известно, что женщина воспитывает двоих малолетних детей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем прокуратура Бийска также начала проверку. Отмечается, что малышка находится в тяжёлом состоянии. Ведомство собирается дать оценку добросовестности исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребёнка и действий органов опеки.