Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2022 года

Президент США Джо Байден заявил о "вмешательстве" России в предстоящие выборы в конгресс, которые пройдут в 2022 году, "распространяя дезинформацию". Об этом пишет РБК.

Глава государства подчеркнул, что данные, которые позволяют так полагать, якобы есть у американской разведки. Байден также предупредил об угрозе "настоящего военного конфликта из-за кибератак со стороны России".

Ранее президент России Владимир Путин назвал беспочвенными обвинения Вашингтона в адрес Москвы по поводу кибератак и вмешательства в выборы и вновь подчеркнул, что США всё ещё не предоставили никаких доказательств и улик.