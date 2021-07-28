Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2022 года

Президент США Джо Байден заявил о "вмешательстве" России в предстоящие выборы в конгресс, которые пройдут в 2022 году, "распространяя дезинформацию". Об этом пишет РБК.
Глава государства подчеркнул, что данные, которые позволяют так полагать, якобы есть у американской разведки. Байден также предупредил об угрозе "настоящего военного конфликта из-за кибератак со стороны России".
Ранее президент России Владимир Путин назвал беспочвенными обвинения Вашингтона в адрес Москвы по поводу кибератак и вмешательства в выборы и вновь подчеркнул, что США всё ещё не предоставили никаких доказательств и улик.
Комментарии
Ну что за Россия, 22 года нет еще, выборов нет, а она уже там и уже вмешалась
Американский пенсион отжигает
Очередной trump.
Да здравствуют американские выборы,самые честные выборы в мире!Путин,руки прочь от американских выборОв!Иначе не поздоровится.На самое святое замахнулся своими длинными руками...Хорошо что прошлый раз обошлось:американский народ Байдена выбрал.Как и положено.
Выборы,выборы:американские конгрессмены честные люди.
28.07.2021 09:25
- гость -
Ну что за Россия, 22 года нет еще, выборов нет, а она уже там и уже вмешалась
Американский пенсион отжигает
Последователи американцев, местные либералы уже сейчас не признают осенние выборы в думу.
Меня просто поражает: они сами не понимают, что выглядят как клоуны?
Как можно вмешаться в выборы, которые ещё не произошли? Как можно в 21-м году нагадить в 22-м?
Раздувает антироссийскую истерию.Не понравятся результаты,скажет:это всё Путин "виноват" )
28.07.2021 09:49
- гость -
Меня просто поражает: они сами не понимают, что выглядят как клоуны?
Как можно вмешаться в выборы, которые ещё не произошли? Как можно в 21-м году нагадить в 22-м?
Простой пример.
Все наслышаны про смерть Магницкого, стране за это санкции ввели. Вот свежая новость.
Прокуратура Швейцарии закрыла "дело Магнитского", инициированного Биллом Браудером, основателем Hermitage Capital Management.
Браудер обвинял российских чиновников, якобы виновных в смерти его сотрудника, в отмывании $230 млн в Швейцарии. Местные власти искали доказательства несколько лет, но пришли к выводу, что подтверждений этому нет.
Но это мировому сообществу уже не интересно и санкции отменять не собираются. Это и есть сейчас политика))
Вполне закономерный процесс: наши либералы-идолопоклонники Америки были двумя руками за Байдена (за то что он враг Путина и освободит их наконец от оного), теперь получите распишитесь за медленную но упорную и планомерную дискредитацию вашего идола.
Да нелицеприятно, неприятно и даже местами больно когда рушатся идеалы, но как говорили в одном кино: "Надо, Федя, надо! "
28.07.2021 10:09
М
Вполне закономерный процесс: наши либералы-идолопоклонники Америки были двумя руками за Байдена (за то что он враг Путина и освободит их наконец от оного), теперь получите распишитесь за медленную но упорную и планомерную дискредитацию вашего идола.
Хочу вас разочаровать, нашим либералы-идолопоклонники Америки доказательств не надо, они их слушать не будут. Они свято верят, "жена Цезаря вне подозрения". Любые ваши слова против будут рассматриваться как святотатство и оскорбления "града на холме", налетят, заклюют, заплюют.
По данным ихней разведки русские хакеры(именно что "русские") вносят дезинформацию по теме выборов...В какое место-то вносят и какого вида дезинформация? Ну, тупыые ))
Путин,прекрати дуть в уши американским избирателям.Не мешай им выбирать честных конгрессменоff.
кругом враги, надо ещё сильнее сплотиться вокруг Государя
28.07.2021 09:49
- гость -
Они считают, что сам факт обсуждения нами в соцсетях их выборов уже является вмешательством. Ибо не фиг недочеловекам позволять себе рассуждения о выборах белых, стоп, отстал от "трендов", чёрных людей.
распространяя дезинформацию
А какую дезинформацию Россия распространяет? Может про вакцину?
распространяя дезинформацию
Что конкретно?