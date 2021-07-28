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Медведь напал на группу туристов в Красноярском крае

, ИА "Амител"
Один человек погиб
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В "Ергаках" медведь напал на группу московских туристов. Об этом сообщает Mash.

Зверь набросился на четверых отдыхающих 27 июля вечером на Араданском хребте. Нападение произошло тогда, когда туристы остановились на ночлег.

Убитому мужчине было 42 года. Троих выживших эвакуировали сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что в природном парке "Ергаки", расположенном на юге Красноярского края, медведь напал на группу туристов. В результате происшествия погиб 16-летний подросток.

По предварительным данным, медведь мог напасть на группу путешественников из-за голода. Зверь выслеживал людей и напал после того, как подросток оказался один. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.07.2021 10:38
- гость -

И после двух убийств туризм туда не прекратят?

28.07.2021 10:38
соня

а сколько несчастных мишек погибло от встречи с людьми .нечего людям там делать .появится и все вокруг ....

28.07.2021 10:49
АБОРИГЕН

А почему на фото северо американский Барибал? Фото с бурыми медведями закончились?

28.07.2021 10:52
гость 22

так его из северной америки привезли, не спросив, вот он и обозлился..

28.07.2021 10:56
- гость -

вау... аборигешка еще и мамкин зоолог.

28.07.2021 11:08
АБОРИГЕН

28.07.2021 10:56
- гость -
А меня удивляет удивление местных завсегдатаев по поводу того что можно знать какие-то элементарные вещи из других областей.

28.07.2021 11:35
ПЕТР

"медведь мог напасть на группу путешественников из-за голода"?!
Пенсии ему не хватает купить в супермаркете овощей и ягод?

Лето на дворе вообще то и медведи питаются травой в это время.
Просто некому уже по настоящему разораться почему так происходит

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