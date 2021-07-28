Медведь напал на группу туристов в Красноярском крае

В "Ергаках" медведь напал на группу московских туристов. Об этом сообщает Mash.

Зверь набросился на четверых отдыхающих 27 июля вечером на Араданском хребте. Нападение произошло тогда, когда туристы остановились на ночлег.

Убитому мужчине было 42 года. Троих выживших эвакуировали сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что в природном парке "Ергаки", расположенном на юге Красноярского края, медведь напал на группу туристов. В результате происшествия погиб 16-летний подросток.

По предварительным данным, медведь мог напасть на группу путешественников из-за голода. Зверь выслеживал людей и напал после того, как подросток оказался один.