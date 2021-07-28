Медведь напал на группу туристов в Красноярском крае

В "Ергаках" медведь напал на группу московских туристов. Об этом сообщает Mash.
Зверь набросился на четверых отдыхающих 27 июля вечером на Араданском хребте. Нападение произошло тогда, когда туристы остановились на ночлег.
Убитому мужчине было 42 года. Троих выживших эвакуировали сотрудники МЧС.
Ранее сообщалось, что в природном парке "Ергаки", расположенном на юге Красноярского края, медведь напал на группу туристов. В результате происшествия погиб 16-летний подросток.
По предварительным данным, медведь мог напасть на группу путешественников из-за голода. Зверь выслеживал людей и напал после того, как подросток оказался один.
Комментарии
И после двух убийств туризм туда не прекратят?
а сколько несчастных мишек погибло от встречи с людьми .нечего людям там делать .появится и все вокруг ....
А почему на фото северо американский Барибал? Фото с бурыми медведями закончились?
так его из северной америки привезли, не спросив, вот он и обозлился..
вау... аборигешка еще и мамкин зоолог.
28.07.2021 10:56
- гость -
А меня удивляет удивление местных завсегдатаев по поводу того что можно знать какие-то элементарные вещи из других областей.
"медведь мог напасть на группу путешественников из-за голода"?!
Пенсии ему не хватает купить в супермаркете овощей и ягод?
Лето на дворе вообще то и медведи питаются травой в это время.
Просто некому уже по настоящему разораться почему так происходит